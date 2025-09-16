skate. è ora disponibile gratuitamente in Accesso Anticipato su PC e console

skate. è ora disponibile in Accesso Anticipato tramite Steam, PlayStation Store e Xbox e potete provare l'opera gratuitamente, sebbene le prime recensioni della versione PC parlino di un titolo non ancora perfetto.

Il problema principale, al momento, è che è difficile avviare il videogioco a causa di una serie di problemi con i server e in generale i fan criticano la struttura free to play con microtransazioni e il fatto che abbia "l'estetica di Fortnite".