skate. è ora disponibile gratuitamente in Accesso Anticipato su PC e console

skate. è ora disponibile in Accesso Anticipato tramite Steam, PlayStation Store e Xbox e potete provare l'opera gratuitamente, sebbene le prime recensioni della versione PC parlino di un titolo non ancora perfetto.
Il problema principale, al momento, è che è difficile avviare il videogioco a causa di una serie di problemi con i server e in generale i fan criticano la struttura free to play con microtransazioni e il fatto che abbia "l'estetica di Fortnite".
Il trailer di presentazione di skate.
Con l'arrivo dell'accesso anticipato, ovviamente, EA ha reso disponibile tramite YouTube un nuovo trailer ufficiale. In questo caso si tratta di un video in live action da tre minuti abbondanti, che ci mostrano "Kiki, Jackie, Alfie e Brayan mentre esplorano San Vansterdam", l'ambientazione del videogioco.
Ricordiamo che skate. è un gioco "sempre online" e sono disponibili contenuti aggiuntivi, come il pacchetto da 49,99€ che include:
- 6 elementi cosmetici Uomo Meat
- Scarpe Vans Old Skool avanguardisti
- 3 magliette Skate "Nostalgia Skate 1/2/3"
- 3 elementi cosmetici skater avanguardista (titolo, giacca, adesivo)
- 6 elementi cosmetici mocap (tuta da motion capture e deck, ruote, truck e adesivi mocap)
- 5.900 San Van Bucks (la valuta di gioco)
- skate.Pass premium Stagione 1 (sblocca ricompense premium, a partire dal 17 ottobre e fino al primo dicembre)
Vi ricordiamo infine che abbiamo provato skate.