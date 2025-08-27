skate., abbiamo provato il ritorno free-to-play del fenomeno EA

Specialmente con il secondo e il terzo capitolo, dove è stata introdotta la possibilità di scendere dallo skate, le vie offerte ai giocatori sembravano veramente infinite. Dopo più di dieci anni, Full Circle compie veramente un cerchio completo e torna all'origine di tutto; un rilancio totale del franchise, a partire da quel punto alla fine del titolo che, oltre a richiamare il logo del primissimo Skate, sta a significare la volontà del team di consegnare nelle mani dell'affiatata community lo Skate che stava aspettando da tanto (fin troppo) tempo e che, finalmente, arriverà su PC, PlayStation e Xbox in accesso anticipato gratuito a partire dal 16 settembre.

Quando Skate arrivò sugli scaffali mondiali fu in grado di instillare nuova linfa vitale a una branca videoludica che da anni stava arrancando con titoli tematici non proprio spettacolari e sempre più "caciaroni". Il videogioco marchiato Electronic Arts ribaltò la situazione e, di colpo, lo skating virtuale tornò sulla cresta dell'onda. Le qualità della serie si trovavano nell'approccio bilanciato tra il tecnicismo della disciplina, la caotica irriverenza legata alla cultura degli skater e nel sistema "Flick-It" con l'analogico di destra, che portava il controllo della tavola a livelli mai visti prima.

Per il momento, le microtransazioni sono legate unicamente al fattore cosmetico e gli sviluppatori hanno ripetuto costantemente che pagare non privilegerà alcun giocatore sul lato del gameplay. Staremo a vedere se riusciranno a mantenere questa traiettoria, ma, stando a quanto abbiamo potuto vedere, sembra che vogliano effettivamente regalare a tutti un'esperienza senza barriere di alcun tipo.

skate. segna l'inizio di un nuovo ciclo vitale per la serie. Il piano è quello di seguire la scia dei grandi cambiamenti del mercato e proporre un servizio free-to-play , cross-platform e cross-progression così da accalappiare quanti più giocatori possibile, come se si trattasse di uno skatepark in continuo mutamento, con stagioni che introdurranno nuovi trick e attività per ogni utente, senza alcuna distinzione.

Dal punto di vista della progettazione della mappa il lavoro è eccelso, ma crediamo ci sia ancora margine di miglioramento , specie dopo l'esuberante lavoro svolto su Skate 3. Contiamo sul fatto che, con il procedere dell'early access e delle stagioni, arriveranno anche altre sezioni fuori di testa, nonostante gli sviluppatori ci abbiano confidato che l'espansione della mappa non è una priorità, attualmente.

I quattro quartieri che compongono la città sono costruiti con in mente solo una cosa: essere divertenti da attraversare con i piedi su uno skateboard. Praticamente ogni angolo, ogni scultura, ogni edificio è un paradiso per skater, con curve morbide che rendono tutto o una rampa o una sporgenza su cui fare dei grind folli.

San Vansterdam è la grande arena nella quale i giocatori sono chiamati a dare spettacolo. Una metropoli abbandonata da tutte le autorità e lasciata in mano agli skater che l'hanno invasa, il cui nuovo consiglio cittadino è incaricato di riqualificarne gli spazi per tutti gli appassionati della tavola con rotelle.

Se da soli si ha difficoltà, si può perfino chiamare i propri amici in una modalità co-op dove tutti collaborano assieme per completare i traguardi. Più obiettivi spuntiamo, più la ricompensa sarà consistente. Questa si suddivide in due: punti esperienza che incrementano il proprio rango in ogni quartiere e crediti PIR (RIP in inglese, molto più incisivo), la moneta di gioco da spendere ai quattro negozi Extravert presenti nella mappa.

Alle missioni "principali" si affiancano le sfide . Queste attività, alcune fisse e altre in rotazione giornaliera, sono composte da un numero variabile di obiettivi da portare a termine, ognuno dei quali aumenta la ricompensa finale. Parliamo di acrobazie in zone specifiche, punteggi da raggiungere o trick da ripetere (per la legge del "se ti capita una volta è fortuna").

Oltre alla libera esplorazione non mancano le classiche missioni. Queste vengono date dal consiglio cittadino e fungono da canovaccio per un accenno di narrazione, anche se viene fatto solo il minimo necessario per dare una sorta di contesto al mondo di gioco e poco più. Non vi aspettate trame intricate: il focus è solo lo skate .

Scatole con sorpresa

Sì, avete letto bene. Il gioco non ha un vero e proprio negozio in cui spendere i propri crediti, ma delle box contenenti determinate ricompense (tutte liberamente consultabili prima dell'acquisto) che vanno dai semplici elementi cosmetici, con il ritorno di grandi marchi come Vans e Thrasher, a sbarre e rampe da poter gettare in partita in qualsiasi momento, fino alle icone e alle emote con cui dare carattere al nostro alter ego e alla sua carta di cittadino di San Van.

Tuffo di pancia verso le strade di San Vansterdam

Ottenere tutte le ricompense di una scatola (per fortuna non è possibile trovare doppioni) garantisce un oggetto e dei punti che fanno aumentare la propria reputazione generale. Più se ne comprano, più il proprio livello sarà alto (iniziate a vedere il quadro completo?).

Teniamo a precisare che la sezione delle microtransazioni è stata disattivata per questa prova con mano, quindi abbiamo visto solo una parte di quello che poi sarà effettivamente il negozio completo.

Nosegrind nella cattedrale

Sicuramente aprire le box dà una spinta in più (per il momento solo a livello di reputazione con gli altri giocatori), ma nulla garantisce che non arriveranno eventi o classifiche a cui si potrà accedere solo raggiunto un determinato livello. In quel caso le microtransazioni potrebbero fare la differenza, ma vogliamo dare il beneficio del dubbio al progetto, pur non presentandosi in maniera cristallina.