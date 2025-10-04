Annunciata la data della Stagione 1 di skate. in accesso anticipato su PC, PlayStation e Xbox

EA e gli sviluppatori di Full Circle hanno annunciato la data di inizio e i primi dettagli della Stagione 1 dell'accesso anticipato di skate. su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e PC.

L'inizio è fissato al 7 ottobre, con la season che porterà con sé nuovi contenuti e migliorie, tra cui eventi, sfide, musiche e un aggiornamento all'illuminazione. Parte delle novità sono state riassunte in un trailer dedicato, che trovate qui sotto.