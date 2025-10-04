Annunciata la data della Stagione 1 di skate. in accesso anticipato su PC, PlayStation e Xbox

EA e gli sviluppatori di Full Circle hanno annunciato la data di inizio e i primi dettagli della Stagione 1 dell'accesso anticipato di skate. su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e PC.
L'inizio è fissato al 7 ottobre, con la season che porterà con sé nuovi contenuti e migliorie, tra cui eventi, sfide, musiche e un aggiornamento all'illuminazione. Parte delle novità sono state riassunte in un trailer dedicato, che trovate qui sotto.
I dettagli sulla prima Stagione di skate.
Il primo evento in programma è lo Skate-o-Ween, che si svolgerà tra il 21 ottobre e l'11 novembre. Come suggerisce il nome, si tratta di una celebrazione di Halloween, che offrirà un'atmosfera più giocosa che spaventosa: i partecipanti potranno divertirsi creando costumi originali e sfoggiando outfit stravaganti, con la città che si riempirà di decorazioni a tema. Dal 18 novembre al 2 dicembre, invece, torna il 7-Ply Maple Harvest, un festival che celebra gli aceri locali, il cui legno fu scoperto negli anni '70 come perfetto per costruire skateboard.
La Stagione 1 introduce anche 40 nuove sfide a rotazione settimanale, insieme a una serie di incarichi giornalieri, settimanali, stagionali e legati agli eventi. Completandoli, i giocatori potranno guadagnare Tix e sbloccare nuove ricompense. Nel negozio in-game arrivano nuovi brand come Santa Cruz, Creature e Independent, mentre la colonna sonora si arricchisce con 21 brani ispirati agli anni '90, tra cui tracce di Bad Religion, Dinosaur Jr. e Ice Cube.
Infine, con il lancio della Stagione 1 debutta anche il Lighting Update e lo skate.Pass, di cui si possono leggere tutti i dettagli nel sesto numero di The Grind.