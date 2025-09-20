Dying Light: The Beast o skate.? Cosa giocherete questo weekend?

L'autunno è a un passo e l'ultimo weekend dell'estate è arrivato: se il clima lo permette in molti cercheranno di sfruttare il tempo per stare all'aria aperta, ma scommettiamo che gli appassionati di videogiochi troveranno almeno qualche momento per dedicarsi ai propri titoli preferiti. La domanda quindi è: cosa giocherete questo weekend del 20 settembre?

Cosa giocherete questo fine settimana?

Dying Light: The Beast è il nuovo capitolo della serie d'azione e sopravvivenza di Techland. Non è un vero e proprio terzo capitolo, ma una sorta di avventura extra che ci rimette nei panni del protagonista del primo capitolo, Crane, e ci spinge a combattere in modo ancora più brutale, con tutta una serie di miglioramenti. Il gioco è già disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.

skate. è invece il nuovo gioco simulativo sportivo dedicato allo skateboarding, sviluppato da EA. Si tratta di un free to play ora disponibile in accesso anticipato con gioco cross-platform e cross-progression. Ovviamente ci sono una serie di microtransazioni per chi vuole ottenere tutti gli elementi estetici e personalizzare il proprio personaggio, nel mentre si esibisce in una serie di trick davanti ai propri amici.

Infine, potreste essere interessati a Towa and the Guardians of the Sacred Tree, un gioco d'azione roguelite con visuale isometrica che ricorda Hades e la sfortuna di arrivare sul mercato poco prima della versione 1.0 di Hades 2. Nella nostra recensione ne abbiamo apprezzato alcuni elementi, ma certamente non è perfetto.

Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend?