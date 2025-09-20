Hermione Granger nel cosplay di witchin_weazly è una giocatrice di Quidditch

Il mondo del cosplay ci propone sempre creazioni fedeli ai personaggi originali, ma alle volte è bello anche tentare vie più originali e particolari, come ha fatto witchin_weazly che ha realizzato il cosplay di Hermione Granger da Harry Potter, ma in versione giocatrice di Quidditch.
Hermione è uno dei personaggi principali di Harry Potter e la migliore amica del protagonista. Sebbene sappia volare con la scopa, non è certo una sportiva e non è una giocatrice di Quidditch. Le sue passioni si legano alla lettura, alla conoscenza e allo studio, oltre che a dare pugni in faccia a Malfoy.
La foto del cosplay di Hermion Granger
witchin_weazly ci propone in questo caso una versione originale di Hermione: la cosplayer la immagina infatti come una giocatrice di Quidditch e nello specifico una Cacciatrice, ovvero il ruolo che si occupa di tenere la Pluffa e lanciarla negli anelli avversari per fare goal. In questo scatto condiviso su Instagram, Hermione ha una classica divisa da giocatrice e una Nimbus 2000 di ottima fattura che richiama perfettamente quella del film. Notiamo poi che la ragazza a una Gira-Tempo al collo, il che posiziona questo scatto durante il terzo film, Il prigioniero di Azkaban.
