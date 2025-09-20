Hermione Granger nel cosplay di witchin_weazly è una giocatrice di Quidditch

Il mondo del cosplay ci propone sempre creazioni fedeli ai personaggi originali, ma alle volte è bello anche tentare vie più originali e particolari, come ha fatto witchin_weazly che ha realizzato il cosplay di Hermione Granger da Harry Potter, ma in versione giocatrice di Quidditch.

Hermione è uno dei personaggi principali di Harry Potter e la migliore amica del protagonista. Sebbene sappia volare con la scopa, non è certo una sportiva e non è una giocatrice di Quidditch. Le sue passioni si legano alla lettura, alla conoscenza e allo studio, oltre che a dare pugni in faccia a Malfoy.