Hermione Granger nel cosplay di witchin_weazly è una giocatrice di Quidditch

witchin_weazly ci propone una versione originale di Hermione Granger: la ragazza infatti appare qui come una Cacciatrice con la propria pluffa e pronta ad andare verso gli anelli avversari e fare goal.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/09/2025
Hermione Granger che sorride in Harry Potter e il Calice di Fuoco

Il mondo del cosplay ci propone sempre creazioni fedeli ai personaggi originali, ma alle volte è bello anche tentare vie più originali e particolari, come ha fatto witchin_weazly che ha realizzato il cosplay di Hermione Granger da Harry Potter, ma in versione giocatrice di Quidditch.

Hermione è uno dei personaggi principali di Harry Potter e la migliore amica del protagonista. Sebbene sappia volare con la scopa, non è certo una sportiva e non è una giocatrice di Quidditch. Le sue passioni si legano alla lettura, alla conoscenza e allo studio, oltre che a dare pugni in faccia a Malfoy.

La foto del cosplay di Hermion Granger

witchin_weazly ci propone in questo caso una versione originale di Hermione: la cosplayer la immagina infatti come una giocatrice di Quidditch e nello specifico una Cacciatrice, ovvero il ruolo che si occupa di tenere la Pluffa e lanciarla negli anelli avversari per fare goal. In questo scatto condiviso su Instagram, Hermione ha una classica divisa da giocatrice e una Nimbus 2000 di ottima fattura che richiama perfettamente quella del film. Notiamo poi che la ragazza a una Gira-Tempo al collo, il che posiziona questo scatto durante il terzo film, Il prigioniero di Azkaban.

