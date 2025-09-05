Hermione nel cosplay di witchin_weazly attraversa il binario 9 e 3/4 nella Londra di Harry Potter

Harry Potter rimane sempre un mondo amato e i personaggi dei film sono spesso ricreati nei cosplay, a cominciare da Hermione Granger, che può apparire in molti formati e stili. Uno di quelli meno comuni è il cosplay di witchin_weazly, che propone Hermione Granger mentre sta per attraversare il binario 9 e 3/4.
Hermione Granger è una strega di origini babbane e una dei migliori amici di Harry Potter: si tratta di una abile incantatrice e grande studiosa, che si rivela fondamentale per le avventure del maghetto londinese in più occasioni.
Le foto del cosplay di witchin_weazly
witchin_weazly ci propone uno scatto ottenuto alla Harry Potter Exhibition a Melbourne, sfruttando un elemento scenografico presente alla mostra. La sua Hermione si mostra quindi nei classici abiti scolastici che indosserebbe per la partenza verso Hogwarts. C'è però anche uno scatto "bonus" nel quale la ragazza interpreta il ruolo di Luna, con la sua maschera da leone.
Se amate il personaggio, ecco Hermione Granger nel cosplay di granger_air è perfetta nella versione Ballo del Ceppo insieme a Krum. Come non citare poi Hermione nel cosplay di stasyan__boss si gode la natura nel parco di Hogwarts. Chiudiamo con Hermione nel cosplay di effyofficiel ci fa luce dentro il castello di Hogwarts.