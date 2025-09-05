Hermione nel cosplay di witchin_weazly attraversa il binario 9 e 3/4 nella Londra di Harry Potter

Harry Potter rimane sempre un mondo amato e i personaggi dei film sono spesso ricreati nei cosplay, a cominciare da Hermione Granger, che può apparire in molti formati e stili. Uno di quelli meno comuni è il cosplay di witchin_weazly, che propone Hermione Granger mentre sta per attraversare il binario 9 e 3/4.

Hermione Granger è una strega di origini babbane e una dei migliori amici di Harry Potter: si tratta di una abile incantatrice e grande studiosa, che si rivela fondamentale per le avventure del maghetto londinese in più occasioni.