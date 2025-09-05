Sei alla ricerca di un nuovo SSD? Il Samsung 990 PRO da ben 2TB è in offerta su Amazon: è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione degli utenti una promozione interessanti sull'SSD Samsung 990 PRO da 2TB che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 6% e un costo finale di 148,77€ che supera solo di una manciata di euro il minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: L'SSD 990 PRO è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni di livello superiore, sia su PC che su PS5. Grazie a velocità di lettura fino a 7.450 MB/s e di scrittura fino a 6.900 MB/s, questo drive garantisce caricamenti ultrarapidi, download più veloci e un'esperienza di gioco senza interruzioni.