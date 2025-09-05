Sei alla ricerca di un nuovo SSD? Il Samsung 990 PRO da ben 2TB è in offerta su Amazon: è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione degli utenti una promozione interessanti sull'SSD Samsung 990 PRO da 2TB che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 6% e un costo finale di 148,77€ che supera solo di una manciata di euro il minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: L'SSD 990 PRO è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni di livello superiore, sia su PC che su PS5. Grazie a velocità di lettura fino a 7.450 MB/s e di scrittura fino a 6.900 MB/s, questo drive garantisce caricamenti ultrarapidi, download più veloci e un'esperienza di gioco senza interruzioni.
Ulteriori dettagli sull'SSD 990 PRO
L'SSD 990 PRO offre spazio sufficiente (2TB in questo specifico taglio) per archiviare titoli di ultima generazione, aggiornamenti e contenuti multimediali, eliminando le lunghe attese e permettendo di accedere subito all'azione. Per garantire stabilità e durata nel tempo, il dispositivo è dotato di un dissipatore di calore che regola la temperatura del chip NAND, evitando surriscaldamenti anche durante sessioni di gioco prolungate.
A supporto interviene la tecnologia Dynamic Thermal Guard, che mantiene costanti i livelli termici ottimali e assicura prestazioni elevate in ogni condizione. Una scelta ottimale non solo per i gamer più esigenti, ma anche per chi lavora con software pesanti o necessita di tempi di risposta immediati.