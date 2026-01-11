WhatsApp al lavoro per introdurre le immagini di copertina nei profili degli account iOS

Con il rilascio della beta WhatsApp per iOS 26.1.10.71 , disponibile tramite TestFlight, è stato individuato un nuovo elemento dell'interfaccia che introduce una sezione dedicata alla scelta della foto di copertina.

La novità era emersa inizialmente con la beta per Android 2.25.32.2 , ma ora nuovi indizi indicano che la stessa funzionalità è in fase di sviluppo anche per iOS , con l'obiettivo di garantire un'esperienza coerente su entrambe le piattaforme.

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che permetterà agli utenti di impostare una foto di copertina sul proprio profilo personale , ampliando in modo significativo le possibilità di personalizzazione all'interno dell'app.

Come apparirà l'immagine di copertina su WhatsApp?

Questa immagine apparirà nella parte superiore del profilo, sopra le informazioni personali già esistenti, aggiungendo un forte elemento visivo senza compromettere la pulizia del layout. Il design richiama quello già adottato per gli account Business, ma adattato con attenzione ai profili personali.

Attualmente, la possibilità di impostare una foto di copertina è riservata esclusivamente a WhatsApp Business, dove viene utilizzata dalle aziende per valorizzare il brand o comunicare visivamente informazioni importanti. Secondo quanto emerso, il processo di selezione della foto di copertina sarà semplice e integrato nel flusso di modifica del profilo. Gli utenti potranno scegliere un'immagine dalla propria libreria fotografica, riposizionarla o sostituirla in qualsiasi momento.