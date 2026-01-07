WhatsApp: in fase di test nuove funzioni per i genitori, maggiore controllo sugli account dei figli in arrivo?

I minori sotto l'età legale non possono accettare autonomamente i termini; è quindi richiesto il consenso di un genitore o tutore , che deve leggere e approvare le condizioni insieme al minorenne per garantire una comprensione corretta.

Questi account avranno funzionalità limitate e permetteranno ai genitori di impostare restrizioni di base , senza accedere direttamente ai messaggi o alle chiamate dei figli, mantenendo quindi la privacy delle conversazioni . I genitori potranno gestire le opzioni relative alla privacy, decidendo chi può contattare il bambino.

WhatsApp mira ad avere un maggiore equilibrio

Questi strumenti sono progettati per offrire un equilibrio tra supervisione e autonomia, permettendo ai genitori di configurare impostazioni appropriate all'età dei figli e favorendo un ambiente digitale più sicuro.

Account secondari su WhatsApp | Fonte: WABetaInfo

WhatsApp sta attualmente testando l'integrazione dei controlli parentali con le impostazioni esistenti, affinché l'esperienza sia intuitiva e semplice da gestire. Una volta rilasciati, questi strumenti potrebbero rappresentare un passo significativo verso la protezione dei minori, garantendo al contempo la loro privacy e la libertà di comunicazione in sicurezza.