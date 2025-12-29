WhatsApp Web si evolve: in arrivo chiamate vocali e videochiamate direttamente nel browser

WhatsApp sta compiendo un passo decisivo verso l'indipendenza della sua versione browser. Dopo mesi di indiscrezioni, emerge che la piattaforma è in una fase avanzata di sviluppo per introdurre le chiamate vocali e video direttamente su WhatsApp Web. Questa novità permetterà agli utenti di avviare e ricevere comunicazioni audio e video senza dover installare l'applicazione desktop, colmando finalmente il divario funzionale con le versioni mobile.

L'integrazione delle chiamate è progettata per essere fluida: gli utenti potranno passare da una chat testuale a una chiamata (singola o di gruppo) con un semplice tocco all'interno dell'interfaccia esistente.