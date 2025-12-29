WhatsApp Web si evolve: in arrivo chiamate vocali e videochiamate direttamente nel browser

WhatsApp sta compiendo un passo decisivo verso l'indipendenza della sua versione browser. Dopo mesi di indiscrezioni, emerge che la piattaforma è in una fase avanzata di sviluppo per introdurre le chiamate vocali e video direttamente su WhatsApp Web. Questa novità permetterà agli utenti di avviare e ricevere comunicazioni audio e video senza dover installare l'applicazione desktop, colmando finalmente il divario funzionale con le versioni mobile.
L'integrazione delle chiamate è progettata per essere fluida: gli utenti potranno passare da una chat testuale a una chiamata (singola o di gruppo) con un semplice tocco all'interno dell'interfaccia esistente.
Oltre alle chiamate, sta per arrivare, su WhatsApp Web, una nuova gestione delle notifiche
Un'altra novità interessante riguarda il controllo delle notifiche. WhatsApp sta infatti perfezionando un sistema che consentirà di gestire gli avvisi per le chiamate in arrivo direttamente dalle impostazioni del client web. Secondo le ultime versioni beta, nel pannello delle impostazioni di WhatsApp Web apparirà una nuova sezione dedicata.
Sebbene le notifiche delle chiamate saranno attive per impostazione predefinita per garantire che nessun contatto venga perso durante il multitasking in altre schede del browser, gli utenti avranno la piena libertà di disattivarle. Le preferenze salvate su WhatsApp Web non influenzeranno i dispositivi mobili.
Sicurezza e crittografia per WhatsApp Web
Nonostante il passaggio al browser, la sicurezza rimane una priorità. Tutte le chiamate effettuate tramite WhatsApp Web saranno protette dalla crittografia end-to-end basata sul protocollo Signal. Ciò garantisce che solo i partecipanti possano accedere al contenuto della conversazione, rendendola inaccessibile persino a WhatsApp o a server intermedi.
Sebbene non ci sia ancora una data di rilascio ufficiale, il costante sviluppo suggerisce che l'aggiornamento sia ormai prossimo a trasformare WhatsApp Web in uno strumento di comunicazione completo e indipendente. Cosa ne pensate? Era una feature che attendevate? Fatecelo sapere nei commenti.