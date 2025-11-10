WhatsApp introduce il nuovo Media Hub su Mac e Web: gestione più semplice dei file condivisi

L'obiettivo dichiarato è rendere più immediato l'accesso a immagini, video, documenti e link condivisi, migliorando l'organizzazione e l'efficienza dell'interfaccia, in particolare per chi utilizza WhatsApp su desktop. La funzione è attualmente in fase di test con un numero limitato di utenti, sia sulla versione Web sia sull'app per macOS , e sarà progressivamente estesa a un pubblico più ampio nei prossimi mesi.

Dopo l'annuncio del progetto nel maggio 2025, WhatsApp ha iniziato i test del nuovo Media Hub, un centro dedicato dove è possibile consultare tutti i file recenti senza dover aprire singolarmente ogni conversazione.

Il Media Hub di WhatsApp

Il nuovo Media Hub introduce un punto di accesso diretto nella barra laterale, da cui si possono visualizzare tutti i file multimediali condivisi di recente. L'intento è quello di centralizzare i contenuti, offrendo un'unica sezione che raccolga le immagini, i video, i GIF, i documenti e i link scambiati tra le chat. L'esperienza è uniforme su Mac e Web.

Il nuovo Media Hub di WhatsApp (fonte: wabetainfo)

L'interfaccia si presenta pulita e lineare, con un'organizzazione pensata per privilegiare velocità e chiarezza. La schermata mostra solo i contenuti recenti, così da garantire accesso immediato ai file più rilevanti e aggiornati. Per i contenuti più datati, l'app suggerisce di aprire la chat specifica o utilizzare l'app mobile.

Tra le funzioni più interessanti c'è la possibilità di cercare i file multimediali attraverso filtri avanzati. È possibile individuare rapidamente un contenuto selezionando il mittente o digitando parole chiave presenti nelle didascalie. Si tratta di una soluzione utile per ritrovare, ad esempio, un'immagine o un video ricordandone solo il testo allegato o la persona che l'ha inviato, senza dover scorrere decine di chat.

Il Media Hub integra anche la selezione multipla dei file, una funzione che semplifica notevolmente la gestione dei contenuti. È possibile selezionare più elementi contemporaneamente per eliminarli, inoltrarli o contrassegnarli come importanti. Questo permette di eseguire azioni di gruppo, risparmiando tempo e riducendo il numero di operazioni ripetitive. La funzione risulta particolarmente pratica per chi vuole liberare spazio di archiviazione o condividere rapidamente più elementi con un solo passaggio.

Un'altra opzione utile è l'ordinamento dei file per data di condivisione. Gli utenti possono scegliere se visualizzare prima i contenuti più recenti o quelli più vecchi, ottenendo così una panoramica cronologica dei file scambiati. Questa flessibilità si rivela preziosa soprattutto nelle chat di gruppo molto attive, dove i messaggi si accumulano rapidamente. L'organizzazione cronologica semplifica anche la consultazione di vecchi contenuti, come foto di eventi passati o documenti condivisi tempo prima.

Oltre alla data, i file possono essere ordinati anche in base alle dimensioni. In questo modo è possibile identificare subito i contenuti più pesanti e gestire meglio lo spazio disponibile sul dispositivo. Il Media Hub offre un metodo più rapido per individuare i file di grandi dimensioni e decidere se conservarli o eliminarli, concentrandosi sui contenuti recenti e realmente rilevanti.

La distribuzione del Media Hub avverrà gradualmente. WhatsApp sta rendendo disponibile la funzione a un numero ristretto di utenti selezionati, sia nella versione beta sia in quella stabile del client desktop. Nel corso delle prossime settimane la disponibilità sarà ampliata, fino a raggiungere un'utenza più estesa. Intanto WhatsApp è ufficialmente disponibile su Apple Watch: come funziona e quali sono i requisiti.