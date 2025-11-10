L'action RPG cinese Where Winds Meet ha già 10 milioni di giocatori in pre-registrazione

L'action RPG del team cinese Everstone Studio, Where Winds Meet, è un titolo da tenere d'occhio su PS5 e PC, considerando che ha già 10 milioni di giocatori che hanno effettuato la pre-registrazione, a dimostrazione del grande interesse che sembra esserci per questo particolare titolo.

Si tratta di un gioco di ruolo d'azione che richiama la tradizione del Wuxia, un ampio genere letterario che comprende anche film e di recente videogiochi che ha per protagonisti degli eroi esperti di arti marziali, alle prese con sfide epiche fra storia a mitologia orientale.

Considerando che siamo ormai molto vicini alla data di uscita, fissata per il 14 novembre e con il pre-download in partenza il 12 di questo mese, dovremo probabilmente iniziare a prepararci all'impatto.