L'action RPG cinese Where Winds Meet ha già 10 milioni di giocatori in pre-registrazione

L'action RPG del team cinese Everstone Studio, Where Winds Meet, è un titolo da tenere d'occhio su PS5 e PC, considerando che ha già 10 milioni di giocatori che hanno effettuato la pre-registrazione, a dimostrazione del grande interesse che sembra esserci per questo particolare titolo.
Si tratta di un gioco di ruolo d'azione che richiama la tradizione del Wuxia, un ampio genere letterario che comprende anche film e di recente videogiochi che ha per protagonisti degli eroi esperti di arti marziali, alle prese con sfide epiche fra storia a mitologia orientale.
Considerando che siamo ormai molto vicini alla data di uscita, fissata per il 14 novembre e con il pre-download in partenza il 12 di questo mese, dovremo probabilmente iniziare a prepararci all'impatto.
Il nuovo Black Myth: Wukong?
Il fatto di aver raggiunto 10 milioni di giocatori nell'iniziativa di pre-registrazione è una chiara dimostrazione dell'interesse generato, che potrebbe trasformare il gioco nel nuovo fenomeno di massa orientale, sebbene ci sia da dire che il fatto che sia distribuito gratuitamente come free-to-play mette in una diversa prospettiva la questione.
Ambientato nella Cina del X secolo, un periodo teso e pieno di guerre, Where Winds Meet ci mette nei panni di un giovane spadaccino esperto, cresciuto in un tranquillo villaggio di provincia ma destinato a diventare un elemento importante per l'evoluzione del paese.
Where Wind Meet ci trasporta nel Jianghu (il mondo delle arti marziali), dove ci troveremo a prendere delle scelte che influenzano anche lo sviluppo della storia.
Con una struttura simile all'open world, anche in Where Winds Meet ci troviamo a seguire una storia principale ma anche, eventualmente, una grande quantità di missioni secondarie che emergono esplorando il mondo di gioco, con la possibilità di approfondire la conoscenza di personaggi ed eventi.