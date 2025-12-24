Where Winds Meet a confronto su PC, PS5 e mobile: ecco come gira

Come gira Where Winds Meet su PC, PS5 e mobile? Lo rivela l'interessante confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che mette fianco a fianco le diverse versioni dell'action RPG free-to-play di NetEase Games.

Disponibile da alcuni giorni anche su App Store e Google Play, il gioco ispirato al genere Wuxia scende inevitabilmente a compromessi su iOS e Android, mantenendo risoluzione e frame rate alti ma riducendo in maniera particolare la distanza visiva e gli effetti.

Come conseguenza di questi tagli, il mondo di gioco appare decisamente meno vivo e dettagliato, caratterizzato da superfici più piatte per via delle ombre semplificate e per la mancanza di un'effettistica che possa arricchirne l'estetica.

Certo, bisogna tenere presente che stiamo parlando di un open world discretamente ampio e corposo, che al lancio su console soffriva di cali anche abbastanza vistosi e che su mobile ha dunque richiesto qualche intervento di alleggerimento.