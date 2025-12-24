Where Winds Meet a confronto su PC, PS5 e mobile: ecco come gira

Come gira Where Winds Meet su PC, PS5 e mobile? Lo rivela l'interessante confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che mette fianco a fianco le diverse versioni dell'action RPG free-to-play di NetEase Games.
Disponibile da alcuni giorni anche su App Store e Google Play, il gioco ispirato al genere Wuxia scende inevitabilmente a compromessi su iOS e Android, mantenendo risoluzione e frame rate alti ma riducendo in maniera particolare la distanza visiva e gli effetti.
Come conseguenza di questi tagli, il mondo di gioco appare decisamente meno vivo e dettagliato, caratterizzato da superfici più piatte per via delle ombre semplificate e per la mancanza di un'effettistica che possa arricchirne l'estetica.
Certo, bisogna tenere presente che stiamo parlando di un open world discretamente ampio e corposo, che al lancio su console soffriva di cali anche abbastanza vistosi e che su mobile ha dunque richiesto qualche intervento di alleggerimento.
Dove gira meglio?
Capace di totalizzare finora ben quindici milioni di giocatori, Where Winds Meet dà il meglio di sé su PC, com'era lecito attendersi: chi possiede una configurazione di alto livello potrà godere della migliore esperienza possibile con l'action RPG di NetEaser Games, ray tracing incluso.
Andando invece ad analizzare le versioni PS5 e PS5 Pro, la sensazione è che la seconda non venga ancora sfruttata al meglio e utilizzi asset fino troppo simili a quelli presenti sul modello base, distinguendosi unicamente per via di prestazioni migliori.