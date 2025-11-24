Il gioco sviluppato da Everstone Studio alterna infatti paesaggi estremamente suggestivi e storie dall'indubbio sapore orientale a interazioni ambientali tentennanti e a problematiche tecniche che rivelano già nelle prime ore un andamento fortemente altalenante , capace di passare da sequenze di grande impatto artistico a soluzioni vecchie di un paio di generazioni.

Where Winds Meet , dove i venti si incontrano: il nuovo action RPG free-to-play prodotto da NetEase Games suggerisce già dal titolo quelli che sono i presupposti narrativi di un'avventura indubbiamente ambiziosa, che punta a portare su PS5 e PC i cardini del genere Wuxia in una maniera forse mai così convinta e appassionata, sul cui cammino però non mancano gli inciampi.

Vento, terra e fiamme: la trama di Where Winds Meet

Il racconto di Where Winds Meet comincia in maniera spumeggiante, mettendoci al comando di un abile spadaccino determinato a difendere il neonato che tiene fra le braccia dall'attacco di un misterioso gruppo di mercenari: attraverso una serie di sequenze frenetiche e spettacolari, il guerriero riesce a sconfiggere anche il comandante delle truppe nemiche, ma la vittoria arriva a caro prezzo.

A questo punto la storia va avanti di diversi anni e ci viene chiesto di utilizzare il potente editor del gioco per donare un aspetto a quel bambino ormai divenuto adulto, cresciuto insieme agli "zii" in un contesto decisamente tranquillo, ma nonostante tutto addestrato per affrontare l'eventuale ritorno di quella stessa minaccia che immancabilmente si ripresenta, dando il via a una serie di eventi drammatici.

La campagna di Where Winds Meet è attualmente composta da soli due capitoli, ma vanta contenuti che vi terranno impegnati per un minimo di trenta ore laddove decidiate di procedere in maniera veloce, prestando poca attenzione alle pur numerose attività collaterali e alle missioni secondarie a cui è possibile accedere dalla mappa, che per il momento è composta dalle regioni di Qinghe e Kaifeng.

Il nostro personaggio e sua "zia" Han in Where Winds Meet

Trattandosi di un live service, l'intenzione degli sviluppatori è ovviamente quella di espandere l'esperienza con nuove storie, nuovi personaggi e nuove ambientazioni, ed è probabilmente questo il motivo per cui il racconto non raggiunge la conclusione che avremmo immaginato, utilizzando il primo capitolo come una corposa introduzione e il secondo come la prima, vera missione di un protagonista ormai consolidato, temprato dalle battaglie e dal dolore.

Al di là dei discorsi relativi alla struttura, il comparto narrativo di Where Winds Meet purtroppo non brilla, mettendo in campo una serie di ingenuità e soluzioni controverse che solo nei suoi momenti più intensi riescono a riprendere il discorso affrontato durante la fase iniziale, lasciando la sensazione di un'opera parecchio "spezzettata" e poco coerente anche e soprattutto a livello produttivo.

Il nostro personaggio in versione maschile in Where Winds Meet

C'è senza dubbio di mezzo una questione di sensibilità e di culture differenti, ma anche sul fronte interpretativo ci si imbatte in qualche criticità di troppo, con diverse prestazioni "enunciative" da vecchissima scuola, il doppiatore del protagonista in versione maschile affetto da sigmatismo e diversi glitch legati ai dialoghi in inglese, che ogni tanto saltano o si sovrappongono. E no, non ci sono i sottotitoli in italiano, il che appesantisce un po' tutto.