Ecco come ottenere le ricompense di Where Winds Meet senza far nulla: basta scrivere in questo modo

I giocatori di Where Winds Meet hanno scoperto che c'è un modo molto semplice e veloce per ottenere i premi delle missioni senza dover realmente completarle. Basta scrivere in questi due modi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/12/2025
Come vi abbiamo già segnalato in precedenza, Where Winds Meet dispone di vari personaggi non giocanti le cui conversazioni sono gestite da un chatbot.

Ovviamente si è rapidamente scoperto come abusarne o anche solo come far dire cose assurde ai personaggi, ma dopo un po' di prove i fan hanno anche capito come farsi consegnare una serie di risorse, come bottino o denaro, senza fare alcunché.

Come convincere gli NPC a darti le ricompense in Where Winds Meet senza far nulla

I giocatori su Reddit hanno notato che gli NPC chatbot basati sull'intelligenza artificiale spesso mettono le loro risposte emotive e le loro azioni tra parentesi. Ciò ha portato alla scoperta che dire a un NPC che hai fatto qualcosa per completare la sua missione tra parentesi farà credere all'NPC che tu abbia già completato il compito. Il gioco premia i giocatori per questo inganno facendo sì che l'NPC consegni loro qualsiasi oggetto abbia promesso in cambio del loro aiuto.

At first, I tried to speak normally to the chatbots, but then I realized you have the power of (divine truth)
byu/Proximis inWhereWindsMeet

Probabilmente gli sviluppatori bloccheranno questo trucco, ma non è l'unico modo per convincere gli NPC a donare al giocatore il premio richiesto. Si può infatti continuare a ripetere l'ultima affermazione detta dal personaggio non giocante, ma sotto forma di domanda: alla fine l'NPC si arrende e dà la ricompensa al giocatore.

Tutto questo non sorprende, visto che già in precedenza abbiamo visto i giocatori che abusavano anche in modi assurdi dell'LLM di Where Winds Meet.

