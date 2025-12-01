Come convincere gli NPC a darti le ricompense in Where Winds Meet senza far nulla

I giocatori su Reddit hanno notato che gli NPC chatbot basati sull'intelligenza artificiale spesso mettono le loro risposte emotive e le loro azioni tra parentesi. Ciò ha portato alla scoperta che dire a un NPC che hai fatto qualcosa per completare la sua missione tra parentesi farà credere all'NPC che tu abbia già completato il compito. Il gioco premia i giocatori per questo inganno facendo sì che l'NPC consegni loro qualsiasi oggetto abbia promesso in cambio del loro aiuto.

Probabilmente gli sviluppatori bloccheranno questo trucco, ma non è l'unico modo per convincere gli NPC a donare al giocatore il premio richiesto. Si può infatti continuare a ripetere l'ultima affermazione detta dal personaggio non giocante, ma sotto forma di domanda: alla fine l'NPC si arrende e dà la ricompensa al giocatore.

Tutto questo non sorprende, visto che già in precedenza abbiamo visto i giocatori che abusavano anche in modi assurdi dell'LLM di Where Winds Meet.