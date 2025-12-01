iPad Pro M5 suggerisce l’arrivo di un futuro monitor Apple a 120 Hz nel 2026

Stando alle specifiche aggiornate dell'iPad Pro con chip M5, nel 2026 potremmo assistere al debutto di un monitor Studio Display da 120 Hz. Sappiamo infatti che il nuovo iPad è ora in grado di gestire monitor esterni fino a 120 Hz con sincronizzazione adattiva. Ciò si traduce quindi in un'esperienza molto più fluida, con latenza nettamente ridotta e meno artefatti visivi con giochi o lavori di editing. Ebbene, secondo alcune fonti, Apple starebbe preparando un aggiornamento per i prodotti Studio Display, che dovrebbero includere il chip A19 Pro. Facciamo maggiore chiarezza.