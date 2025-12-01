iPad Pro M5 suggerisce l’arrivo di un futuro monitor Apple a 120 Hz nel 2026

Stando alle specifiche aggiornate dell'iPad Pro con chip M5, nel 2026 potremmo assistere al debutto di un monitor Studio Display da 120 Hz. Sappiamo infatti che il nuovo iPad è ora in grado di gestire monitor esterni fino a 120 Hz con sincronizzazione adattiva. Ciò si traduce quindi in un'esperienza molto più fluida, con latenza nettamente ridotta e meno artefatti visivi con giochi o lavori di editing. Ebbene, secondo alcune fonti, Apple starebbe preparando un aggiornamento per i prodotti Studio Display, che dovrebbero includere il chip A19 Pro. Facciamo maggiore chiarezza.
La connessione tra iPad Pro e monitor esterni
Cosa c'entra tutto ciò con l'iPad Pro? Cerchiamo di fare prima una breve introduzione: con il nuovo aggiornamento, l'iPad può essere utilizzato come sorgente per monitor esterni. È la prima volta che un iPad supporta un'uscita a 120 Hz, il che fa pensare allo sviluppo di uno Studio Display di nuova generazione, dato che finora i monitor Apple esterni supportano solo 60 Hz. Ovviamente ciò non significa che esista automaticamente un monitor da 120 Hz, quindi è sempre bene prendere certe indiscrezioni con le pinze.
Come vi abbiamo anticipato, voci provenienti da diverse fonti suggeriscono l'arrivo di un nuovo modello Studio Display, previsto per l'inizio del 2026. Proprio all'inizio di quest'anno, lo ricordiamo, MacRumors ha trovato alcuni riferimenti nel codice Apple, legati proprio a un monitor esterno che includerà il chip A19 Pro, con nome in codice J427. Il debutto di questo nuovo monitor si allinea perfettamente con il nuovo iPad, dato che si possono collegare monitor esterni fino a 120 Hz con sincronizzazione adattiva.
Le caratteristiche del nuovo Studio Display
Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma il nuovo monitor dovrebbe essere dotato di retroilluminazione mini-LED in grado di migliorare la luminosità, il contrasto e le prestazioni cromatiche rispetto all'attuale pannello LCD. Inoltre, si parla ovviamente di una potenziale frequenza di aggiornamento ProMotion a 120 Hz, che si allinea completamente anche al MacBook Pro.