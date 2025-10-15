Apple presenta il nuovo iPad Pro con chip M5: potenza, AI e innovazione, prezzi e disponibilità

Apple ha appena presentato il suo nuovo modello di iPad Pro che dispone, sotto la scocca, del chip M5. Scopriamo insieme prezzi e disponibilità.

Apple ha svelato ufficialmente il nuovo iPad Pro con chip M5, segnando un importante salto generazionale in termini di prestazioni, intelligenza artificiale e connettività. Con il suo design ultrasottile e il display Ultra Retina XDR, l'iPad Pro M5 promette di offrire l'esperienza più potente e versatile mai vista su un tablet Apple. Il cuore pulsante del dispositivo è il chip Apple M5, dotato di una GPU di nuova generazione con Neural Accelerator in ogni core e di un Neural Engine a 16 core. Queste caratteristiche consentono prestazioni AI fino a 3,5 volte superiori rispetto al modello con M4 e una grafica fino a 5,6 volte più veloce rispetto a quella dell'iPad Pro con M1

iPad Pro M5: performance grafiche e connettività L'iPad Pro M5 è progettato per le applicazioni basate sull'IA, come l'upscaling video in DaVinci Resolve o la generazione di immagini in Draw Things. Le performance grafiche raggiungono nuovi livelli grazie al motore di ray tracing di terza generazione, che garantisce luci e riflessi più realistici. M5 iPad Pro: un leak di AT&T anticipa l'annuncio ufficiale di Apple, il lancio sembra essere ormai imminente La CPU 10-core (con quattro performance core e sei efficiency core) è definita da Apple come "la più veloce al mondo", ideale per professionisti creativi e utenti business. Sul fronte della connettività, debuttano due nuovi chip: C1X, modem cellulare fino al 50% più veloce e con il 30% in meno di consumo energetico, e N1, che abilita il Wi-Fi 7, il Bluetooth 6 e la tecnologia Thread.