Apple presenta il nuovo iPad Pro con chip M5: potenza, AI e innovazione, prezzi e disponibilità

Apple ha svelato ufficialmente il nuovo iPad Pro con chip M5, segnando un importante salto generazionale in termini di prestazioni, intelligenza artificiale e connettività. Con il suo design ultrasottile e il display Ultra Retina XDR, l'iPad Pro M5 promette di offrire l'esperienza più potente e versatile mai vista su un tablet Apple.
Il cuore pulsante del dispositivo è il chip Apple M5, dotato di una GPU di nuova generazione con Neural Accelerator in ogni core e di un Neural Engine a 16 core. Queste caratteristiche consentono prestazioni AI fino a 3,5 volte superiori rispetto al modello con M4 e una grafica fino a 5,6 volte più veloce rispetto a quella dell'iPad Pro con M1
iPad Pro M5: performance grafiche e connettività
L'iPad Pro M5 è progettato per le applicazioni basate sull'IA, come l'upscaling video in DaVinci Resolve o la generazione di immagini in Draw Things. Le performance grafiche raggiungono nuovi livelli grazie al motore di ray tracing di terza generazione, che garantisce luci e riflessi più realistici.
La CPU 10-core (con quattro performance core e sei efficiency core) è definita da Apple come "la più veloce al mondo", ideale per professionisti creativi e utenti business. Sul fronte della connettività, debuttano due nuovi chip: C1X, modem cellulare fino al 50% più veloce e con il 30% in meno di consumo energetico, e N1, che abilita il Wi-Fi 7, il Bluetooth 6 e la tecnologia Thread.
iPad Pro M5: memoria, iPad OS, prezzo e disponibilità
L'iPad Pro M5 introduce anche una banda di memoria unificata di oltre 150 GBps, archiviazione fino a due volte più veloce e modelli da 256GB e 512GB con 12GB di memoria unificata. Supporta inoltre la ricarica rapida, raggiungendo il 50% di carica in soli 30 minuti con alimentatore USB-C da 70W.
Con iPadOS 26, Apple rinnova l'interfaccia con un design "Liquid Glass", un nuovo sistema di gestione delle finestre e funzioni di IA avanzate tramite Apple Intelligence, come traduzioni in tempo reale e azioni intelligenti. Disponibile in nero siderale e argento, nei formati 11" e 13", l'iPad Pro M5 parte da 1.119€ per la versione Wi-Fi e da 1.369€ per quella Wi-Fi + Cellular. Entrambi sono disponibili sul sito ufficiale.