NVIDIA GeForce RTX 60: prime indiscrezioni sulla nuova architettura Rubin, in arrivo nel 2027?

Nonostante l'attuale incertezza che circonda il lancio della serie GeForce RTX 50 "SUPER", iniziano già a emergere le prime indiscrezioni sulla prossima generazione di schede video NVIDIA GeForce RTX 60.
Secondo le ultime informazioni condivise dal noto leaker Kopite7kimi, la futura lineup sarà basata sulla nuova architettura Rubin, utilizzando in particolare la famiglia di GPU GR20x, con un debutto previsto nella seconda metà del 2027.
Al momento, NVIDIA è alle prese con un mercato complesso: la crisi delle memorie DRAM, fortemente influenzata dalla crescente domanda del settore AI, ha causato ritardi e riorganizzazioni nei piani di lancio delle GPU consumer.
Quale sarà la strategia di NVIDIA con la serie GeForce RTX 60
La strategia NVIDIA prevede una netta distinzione tra GPU consumer e data center, pur condividendo la stessa architettura di base. Con Blackwell, ad esempio, abbiamo visto le GPU GB20x per il gaming e il colosso GB200 per i data center, composto da due chip B100. Con Rubin, la situazione sarà simile: il chip per i data center, chiamato GR100, sarà basato su due chip GR102, che però non dovrebbero arrivare nel mercato gaming.
Per quanto riguarda la serie GeForce RTX 60, si parla quindi di una gamma dedicata esclusivamente al pubblico consumer, composta da modelli come GR202, GR203, GR205, GR206 e GR207, seguendo una nomenclatura simile a quella già vista con Blackwell. Un dettaglio interessante riguarda il chip Rubin CPX, identificato come GR212: nonostante fosse stato svelato in precedenza, non farà parte della lineup gaming.
Ulteriori dettagli su lancio e specifiche della serie GeForce RTX 60 di NVIDIA
Secondo le fonti, il lancio della serie RTX 60 è previsto per il secondo semestre del 2027, un periodo coerente con la tradizionale finestra di NVIDIA. Al momento non sono disponibili informazioni concrete su specifiche tecniche, prestazioni o configurazioni di memoria.
Tuttavia, l'adozione della famiglia Rubin GR20x lascia intendere un significativo salto generazionale, soprattutto in termini di efficienza, capacità di calcolo e integrazione con le tecnologie IA e di rendering avanzato. Sebbene manchi ancora molto tempo all'annuncio ufficiale, le prime "voci di corridoio" sulla GeForce RTX 60 iniziano a circolare.