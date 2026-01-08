NVIDIA GeForce RTX 60: prime indiscrezioni sulla nuova architettura Rubin, in arrivo nel 2027?

Al momento, NVIDIA è alle prese con un mercato complesso : la crisi delle memorie DRAM, fortemente influenzata dalla crescente domanda del settore AI, ha causato ritardi e riorganizzazioni nei piani di lancio delle GPU consumer.

Quale sarà la strategia di NVIDIA con la serie GeForce RTX 60

La strategia NVIDIA prevede una netta distinzione tra GPU consumer e data center, pur condividendo la stessa architettura di base. Con Blackwell, ad esempio, abbiamo visto le GPU GB20x per il gaming e il colosso GB200 per i data center, composto da due chip B100. Con Rubin, la situazione sarà simile: il chip per i data center, chiamato GR100, sarà basato su due chip GR102, che però non dovrebbero arrivare nel mercato gaming.

Per quanto riguarda la serie GeForce RTX 60, si parla quindi di una gamma dedicata esclusivamente al pubblico consumer, composta da modelli come GR202, GR203, GR205, GR206 e GR207, seguendo una nomenclatura simile a quella già vista con Blackwell. Un dettaglio interessante riguarda il chip Rubin CPX, identificato come GR212: nonostante fosse stato svelato in precedenza, non farà parte della lineup gaming.