Don’t Stop Smiling è un gioco horror in cui si vince sorridendo in webcam

Lo studio di sviluppo Smiley Dog ha annunciato Don't Stop Smiling , un particolare gioco horror incentrato sull'esplorazione di una scuola abbandonata e infestata, che tiene traccia dei sorrisi del giocatore . Uscirà nel secondo trimestre del 2026, in data ancora da destinarsi. Sarà lanciato su PC e richiederà una webcam o simile per giocare.

Sorridete, grazie

Don't Stop Smiling non durerà molto: la descrizione della pagina Steam suggerisce infatti una longevità massima di circa un'ora. Il protagonista dovrà attraversare una scuola infestata, esplorandola e indagando per riuscire a sopravvivere e fuggire. Durante l'avventura, però, si incontreranno varie entità e situazioni inquietanti. Il gioco utilizzerà la fotocamera per assicurarsi che la persona che gioca continui a sorridere. Se il giocatore smette di farlo, causa di uno spavento o magari di un urlo, il personaggio morirà e la partita terminerà.

È disponibile un primo trailer, che mostra in che modo funziona l'esplorazione e mette in evidenza un indicatore nell'angolo in alto a sinistra che monitora l'espressione facciale attuale in base all'input della fotocamera. Il video offre anche un esempio di cosa accade quando l'espressione del giocatore cambia. Sembra inoltre che l'indicatore a schermo rappresenti il nostro avatar, permettendoci di vedere il personaggio piangere e di sentire i suoi singhiozzi mentre giochiamo.

Vediamo i requisiti di sistema:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 11

Processore: Intel® Core™ i5

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960

Spazio su disco: 8 GB disponibili

Requisiti consigliati