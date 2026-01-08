"Resident Evil di Temu": fan PlayStation si prendono gioco del canale YouTube per aver mostrato Ebola Village

Il canale YouTube ufficiale di PlayStation ha pubblicato di recente un nuovo trailer che mostra la data di uscita di Ebola Village (23 gennaio). Cos'è Ebola Village?
Il nuovo bersaglio per le prese in giro degli utenti su YouTube. Come potete vedere dal trailer qui sotto, è un chiaro tentativo di emulare a basso budget Resident Evil, con tanto di logo che ricorda molto l'opera di Capcom. Non a caso, è stato definito da un utente "il Resident Evil di Temu".
Il trailer di Ebola Village e i commenti su YouTube
La descrizione ufficiale recita, in traduzione: "Ispirato ai classici horror e ai primi giochi di sopravvivenza degli anni '90, Ebola Village è una rivisitazione moderna di un'avventura in prima persona in cui la protagonista, Maria, indaga su una serie di eventi misteriosi."
"Mentre è seduta nel suo appartamento a guardare la sua serie TV preferita, la trasmissione viene improvvisamente interrotta da un notiziario in diretta su una minaccia biologica. Preoccupata per la sua famiglia, Maria si reca in un villaggio remoto per far visita a sua madre e al suo ex-marito, Ruslan... e ben presto iniziano a succedere cose terribili."
"Scopri l'oscuro passato del villaggio, ricostruisci la sua intricata storia e scopri chi è davvero dietro gli eventi che si stanno verificando. Un'ambientazione curata nei minimi dettagli e un'atmosfera opprimente immergono completamente il giocatore nell'orrore di un insediamento rurale isolato."
I giocatori hanno criticato Sony rapidamente per aver dato spazio a un'opera di questo tipo. Possiamo vedere commenti come "Cosa ci sarà dopo? Covid City?" ma anche "Tuberculosis Town è il prossimo", oppure "siamo seri?" e anche "l'account ufficiale di PlayStation che pubblicizza una copia spudorata di bassa qualità ha davvero toccato il fondo". Un utente suggerisce anche che ci sarà un personaggio chiamato "Keon Bennedy".
Segnaliamo infine che Resident Evil Requiem è nella lista dei desideri di oltre 4 milioni di giocatori: supponiamo Ebola Village non otterrà lo stesso risultato.