"La gente non era pronta" per Starfield, dice il compositore: Todd Howard è "un visionario"

Parlando con RPGsite.net, Zur ha spiegato che dal suo punto di vista Todd Howard - creative director - è un " visionario " e ritiene che Starfield diventerà un gioco leggendario: ha solo bisogno di tempo.

Inon Zur è un compositore e storico collaboratore di Bethesda e ha lavorato su Starfield , per il quale ha solo parole positive, per usare un eufemismo.

Le parole di Zur su Starfield

"Todd è uno degli esseri umani più creativi e stimolanti del settore, se non il più creativo in assoluto", ha rivelato Zur. "Non si ferma mai. Ha sempre nuove idee. Sa sempre quello che vuole. È molto persuasivo e ha un carattere molto forte. Trova anche il modo di descrivere ciò che vuole senza dargli un nome preciso. Sa come concedere libertà creativa da un lato, ma anche come indirizzarla verso la propria visione. È un visionario. Vede cose che le persone inizieranno a scoprire solo anni dopo".

"Credo che la gente semplicemente non fosse pronta", ha continuato. "È un modo diverso di vedere le cose, ma Todd è molto forte e ha detto con estrema naturalezza: 'Senti, se non ti piace, non ti piace, ma questa è la nuova strada che stiamo percorrendo e la seguiremo fino in fondo'. Crede nel suo metodo, e si è dimostrato più e più volte che alla fine le persone capiranno la sua visione".

"Ci vuole solo tempo e questa è una cosa comune a tutti i grandi visionari", ha aggiunto Zur. "A volte le persone non li capiscono correttamente, ma loro sono stati abbastanza forti da mantenere la rotta, e Todd manterrà la rotta su Starfield. Starfield alla fine diventerà qualcosa di leggendario. Non ho dubbi. È solo questione di tempo".

C'è anche chi pensa che Starfield sarebbe considerato un capolavoro se a svilupparlo fosse stato un altro team.