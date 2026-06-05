Gothic 1 Remake è disponibile: un classico dei giochi di ruolo torna su PC, PS5 e Xbox Series X|S

THQ Nordic e il team di sviluppo Alkimia Interactive hanno annunciato la disponibilità di Gothic 1 Remake , ora acquistabile e giocabile su PC (Steam e GOG), PlayStation 5 e Xbox Series X e S . Il titolo si propone di riproporre in una chiave più moderna l'omonimo gioco di ruolo pubblicato originariamente nel 2001 e sviluppato da Piranha Bytes, ricostruendolo con l'Unreal Engine 5.

Gothic è Gothic

La storia è rimasta quella del Gothic originale. Il giocatore assume il controllo dell'Eroe Senza Nome, un prigioniero gettato nella Valle delle Miniere: una spietata colonia penale circondata da una barriera magica in cui i detenuti si autogovernano.

All'interno della valle, la struttura sociale è divisa in tre accampamenti rivali (Campo Vecchio, Campo Nuovo e Campo Palude) in costante lotta per il potere e caratterizzati da alleanze fragilissime. La sopravvivenza del protagonista dipenderà dalla sua capacità di adattarsi a questo ecosistema e dalla scelta della fazione a cui unirsi.

Sul fronte del gameplay, il team di sviluppo ha sottolineato il suo aver voluto preservare gli elementi cardine dell'originale, in particolare per quanto riguarda la reattività dei personaggi non giocanti e l'ampia libertà concessa al giocatore. Il processo di modernizzazione, infatti, non ha intaccato la brutale progressione.

Gli sviluppatori hanno precisato che Gothic 1 Remake mantiene una filosofia di design classica, che non contempla le semplificazioni introdotte in molti titoli moderni: non sono presenti indicatori visivi per guidare il giocatore lungo le missioni e, soprattutto, manca un sistema di bilanciamento automatico del livello dei nemici. Il gioco non impedirà quindi agli utenti di avventurarsi in aree pericolose nelle prime fasi dell'avventura, lasciando all'intuito del giocatore il compito di valutare la letalità delle creature incontrate sulla base del loro aspetto.