Gothic 1 Remake celebra il lancio di successo con un nuovo trailer dedicato ai riconoscimenti della stampa

THQ Nordic e Alkimia Interactive hanno diffuso un nuovo trailer di Gothic 1 Remake per festeggiare i giudizi positivi ricevuti dal gioco. Si tratta quindi di un video celebrativo pensato per mettere in evidenza l'accoglienza ricevuta dal titolo dopo il lancio, generalmente positiva. Secondo gli sviluppatori e il publisher, il remake continua a ottenere apprezzamenti da parte di giocatori, content creator e testate specializzate di tutto il mondo. I dati di vendita non sono stati aggiornati, quindi si rimane alle 500.000 copie vendute annunciate qualche giorno fa .

Ritorno nella Valle delle Miniere

Il trailer raccoglie alcuni dei giudizi e dei commenti emersi nelle settimane successive all'uscita del gioco, sottolineando il ritorno nella celebre Valle delle Miniere.

Ricostruito interamente con Unreal Engine 5, Gothic 1 Remake ripropone l'esperienza dell'originale pubblicato nei primi anni 2000, mantenendone gli elementi caratteristici ma introducendo una veste tecnica moderna e una serie di aggiornamenti pensati per il pubblico contemporaneo, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. Dopo il debutto, il gioco ha alimentato numerose discussioni all'interno della comunità e tra gli appassionati del genere, ricevendo un riscontro generalmente positivo da parte dei fan della serie, come testimoniano l'88% di recensioni positive su Steam. THQ Nordic evidenzia come molti giocatori abbiano colto l'occasione per riscoprire uno dei giochi di ruolo più apprezzati della sua epoca, mentre nuovi utenti hanno potuto avvicinarsi per la prima volta all'universo di Gothic.

Gothic 1 Remake è attualmente disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.