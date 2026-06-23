Gli auricolari Nothing Ear costano pochissimo con le offerte Prime Day

Su Amazon sono attualmente disponibili gli auricolari Nothing Ear a soli 66,49 € rispetto al prezzo consigliato di 129 €, permettendoti di risparmiare fino al 48%. Se sei interessato, puoi acquistarli tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche degli auricolari

Questi auricolari utilizzano driver da 11 mm per un'esperienza audio altamente convincente e una nitidezza più intensa. Integrano inoltre ChatGPT, quindi potrai chiedere informazioni in tempo reale (la funzione è disponibile solo se gli auricolari sono connessi a smartphone Nothing, però). Supportano inoltre lo streaming ad alta risoluzione tramite Bluetooth, fino a 1 Mbps 24 bit/192 kHz con LHDC 5.0 e fino a 990 kbps con frequenze fino a 24 bit/96 kHz con LDAC. Come anticipato, potrai beneficiare della cancellazione attiva del rumore intelligente e optare per tre livelli in base alle tue esigenze.

Auricolari Nothing Ear

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.