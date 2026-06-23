Microsoft ha iniziato a usare il logo ufficiale Xbox Handheld su varie pagine di giochi

Si tratta ovviamente di un segnale che indica la compatibilità certificata con dispositivi portatili come soprattutto Xbox ROG Ally e gli altri che rientrano ufficialmente negli hardware con supporto ufficiale Xbox, dunque non è qualcosa di completamente nuovo.

Probabilmente sappiamo già a cosa si riferisca, ma è da notare come Microsoft abbia iniziato a usare il logo ufficiale Xbox Handheld per indicare la compatibilità con questi dispositivi in varie pagine di giochi.

C'è qualcos'altro dietro?

Il logo Xbox Handheld va dunque a inserirsi in quegli spazi dove già compariva in certi casi la definizione "Hendheld", precisando ulteriormente la compatibilità certificata per quelle piattaforme che rientrano nella famiglia, ovvero principalmente Xbox ROG Ally e ROG Ally X.

Un esempio del nuovo logo Xbox Handheld

Tuttavia, questo piccolo cambiamento non può non suscitare qualche interrogativo su altri possibili significati che potrebbe celare, ovvero forse l'idea che vi sia una vera e propria Xbox portatile in arrivo.

Sappiamo che Microsoft ha lavorato per un po' all'idea di una prossima Xbox portatile e che pare abbia poi accantonato il progetto, preferendo piuttosto collaborare con produttori di terze parti per offrire il supporto software ufficiale come abbiamo visto con le macchine ASUS.

Tuttavia, è anche vero che, con l'arrivo di Asha Sharma e il nuovo management, tutta la questione hardware è tornata nuovamente in discussione, almeno per quanto riguarda alcune caratteristiche delle nuove piattaforme.

In questa revisione generale non possiamo escludere che il progetto di Xbox portatile possa anche essere ripreso nuovamente in considerazione, ma ovviamente si tratta al momento solo di speculazioni.