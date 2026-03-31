ROG Xbox Ally ha ricevuto l'aggiornamento di fine marzo con varie novità interessanti

Un nuovo aggiornamento di fine marzo è arrivato per ROG Xbox Ally, portando diverse novità incentrate soprattutto sulla qualità della vita e dunque il comfort di utilizzo e l'ampliamento delle opzioni e funzionalità.
L'Xbox Full Screen Experience, come viene definita la versione di Windows 11 elaborata e ottimizzata per il dispositivo portatile di ASUS, si è arricchita di alcune nuove opzioni che puntano a incrementare l'usabilità di Ally e le sue caratteristiche di "console" portatile.
Una di queste novità riguarda il tab "Display", accessibile premendo il tasto Xbox Guide (che dovrebbe essere attivato dalla sezione "Widget"), il quale consente di selezionare varie opzioni riguardanti la grafica.
Tutto nell'Xbox Guide
Il tab Display raccoglie alcune opzioni ad accesso veloce per regolare la grafica, in particolare per quanto riguarda i setting relativi a risoluzione e refresh rate dello schermo, che possono dunque essere regolati ora direttamente dal software Xbox senza dover passare dall'Armory Crate di ASUS.
È stata inserita anche la nuova sezione chiamata "Projection", che serve nel caso si utilizzi Xbox ROG Ally collegata alla TV, con il dispositivo inserito nel Dock.
In questo caso, risulta possibile accedere a diverse opzioni come la duplicazione dello schermo o l'estensione di questo, in maniera simile all'uso di un secondo monitor.
All'interno del tab su Display dovrebbe successivamente essere introdotta anche l'opzione per introdurre l'Auto Super Resolution annunciata da Microsoft, con regolazioni collegate a questa caratteristica, in arrivo in versione preview ad aprile.
Tra le altre novità c'è la possibilità di modificare la visualizzazione delle notifiche mentre si gioca, e varie altre correzioni applicate al software.