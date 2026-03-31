ROG Xbox Ally ha ricevuto l'aggiornamento di fine marzo con varie novità interessanti

Un nuovo aggiornamento di fine marzo è arrivato per ROG Xbox Ally, portando diverse novità incentrate soprattutto sulla qualità della vita e dunque il comfort di utilizzo e l'ampliamento delle opzioni e funzionalità.

L'Xbox Full Screen Experience, come viene definita la versione di Windows 11 elaborata e ottimizzata per il dispositivo portatile di ASUS, si è arricchita di alcune nuove opzioni che puntano a incrementare l'usabilità di Ally e le sue caratteristiche di "console" portatile.

Una di queste novità riguarda il tab "Display", accessibile premendo il tasto Xbox Guide (che dovrebbe essere attivato dalla sezione "Widget"), il quale consente di selezionare varie opzioni riguardanti la grafica.