L'Xbox Full Screen Experience arriva domani anche sugli altri portatili Windows, dopo Xbox ROG Ally

Non c'è ancora una tempistica precisa per ogni singolo modello, ma Microsoft ha annunciato che il rollout dell'aggiornamento inizierà da domani, dunque si tratta di vedere gli aggiornamenti nelle prossime ore.

Si tratta di una versione ottimizzata di Windows studiata per i dispositivi che sono principalmente dedicati al gaming, dunque più vicina a un'esperienza in stile console: è stata lanciata con Xbox ROG Ally di ASUS ma era stata sperimentata anche su MSI Claw, con l'intenzione di espanderla agli altri Handheld basati su Windows.

Un'esperienza da console su PC

Sebbene abbia ancora un po' di strada da fare per diventare un'esperienza in stile console vera e propria, l'Xbox FSE è un passo deciso in questa direzione, che diventerà sempre più importante nel futuro di Microsoft, considerando la volontà di espandere la piattaforma Xbox su diversi dispositivi.

La slide di presentazione dell'Xbox FSE

L'Xbox FSE modifica di fatto il sistema operativo Windows rendendolo più snello, oltre a presentare un'interfaccia a schermo pieno che si differenzia da quella standard in stile desktop.

In questa versione, il sistema operativo taglia diversi elementi accessori e processi che non servono per il gaming, in modo da concentrare le risorse principalmente su questo e liberare memoria, oltre a presentare una navigabilità più consona all'uso dei controlli in stile console portatile.

Microsoft distribuirà l'aggiornamento anche per i PC desktop su Windows 11, a quanto pare. Per attivare l'Xbox FSE bisogna andare in impostazioni, selezionare Gaming e poi Full Screen Experience e selezionare Xbox come app di default, cosa che lancia direttamente l'applicazione Xbox PC con il catalogo completo dei giochi appartenenti agli store Microsoft, Steam, GOG e altri.

Nei giorni scorsi, abbiamo visto che ASUS ROG Xbox Ally ha introdotto nuove impostazioni per il controllo della CPU e degli FPS dei giochi.