L'Xbox Full Screen Experience arriva domani anche sugli altri portatili Windows, dopo Xbox ROG Ally

Microsoft ha annunciato l'avvio degli aggiornamenti che consentiranno di utilizzare l'Xbox Full Screen Experience anche su altri portatili a base di Windows, dopo ROG Xbox Ally.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/11/2025
ASUS ROG Xbox Ally

Microsoft espande l'Xbox Full Screen Experience, ovvero l'interfaccia in stile console per Windows 11 vista per la prima volta su Xbox ROG Ally, anche sugli altri dispositivi portatili basati su Windows a partire da domani, 21 novembre.

Si tratta di una versione ottimizzata di Windows studiata per i dispositivi che sono principalmente dedicati al gaming, dunque più vicina a un'esperienza in stile console: è stata lanciata con Xbox ROG Ally di ASUS ma era stata sperimentata anche su MSI Claw, con l'intenzione di espanderla agli altri Handheld basati su Windows.

Non c'è ancora una tempistica precisa per ogni singolo modello, ma Microsoft ha annunciato che il rollout dell'aggiornamento inizierà da domani, dunque si tratta di vedere gli aggiornamenti nelle prossime ore.

Un'esperienza da console su PC

Sebbene abbia ancora un po' di strada da fare per diventare un'esperienza in stile console vera e propria, l'Xbox FSE è un passo deciso in questa direzione, che diventerà sempre più importante nel futuro di Microsoft, considerando la volontà di espandere la piattaforma Xbox su diversi dispositivi.

La slide di presentazione dell'Xbox FSE
La slide di presentazione dell'Xbox FSE

L'Xbox FSE modifica di fatto il sistema operativo Windows rendendolo più snello, oltre a presentare un'interfaccia a schermo pieno che si differenzia da quella standard in stile desktop.

ROG Xbox Ally sembra stia vendendo meglio del previsto, ASUS incrementa la produzione ROG Xbox Ally sembra stia vendendo meglio del previsto, ASUS incrementa la produzione

In questa versione, il sistema operativo taglia diversi elementi accessori e processi che non servono per il gaming, in modo da concentrare le risorse principalmente su questo e liberare memoria, oltre a presentare una navigabilità più consona all'uso dei controlli in stile console portatile.

Microsoft distribuirà l'aggiornamento anche per i PC desktop su Windows 11, a quanto pare. Per attivare l'Xbox FSE bisogna andare in impostazioni, selezionare Gaming e poi Full Screen Experience e selezionare Xbox come app di default, cosa che lancia direttamente l'applicazione Xbox PC con il catalogo completo dei giochi appartenenti agli store Microsoft, Steam, GOG e altri.

Nei giorni scorsi, abbiamo visto che ASUS ROG Xbox Ally ha introdotto nuove impostazioni per il controllo della CPU e degli FPS dei giochi.

