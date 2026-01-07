Fable, Gears, Halo e Forza i protagonisti dell'Xbox Developer Direct di gennaio, per un insider

Secondo Corden, i protagonisti di questa edizione sarebbero un po' i pilastri classici dell'offerta di Xbox, ovvero Fable, Gears, Halo e Forza , riprendendo le tradizioni di Microsoft proprio nell'anno del 25° anniversario della console.

L'evento in questione è una conferenza di presentazione che è diventata una sorta di tradizione annuale per Xbox, che solitamente si tiene verso la fine di gennaio e fornisce una panoramica sui giochi in sviluppo e in arrivo presumibilmente all'interno dell'anno in questione.

I classici pilastri di Xbox

Si tratta solo di voci di corridoio, anche in questo caso, ma considerando che Corden ha dimostrato in passato di avere dei buon agganci con l'ambito Microsoft e Xbox, tendiamo a prendere in considerazione le sue previsioni, pur dovendole prendere comunque con le pinze.

D'altra parte, alcuni dei titoli che prevede essere presenti all'Xbox Developer Direct sono piuttosto sensati, considerando le tempistiche annunciate per l'uscita.

Nella fattispecie, i titoli principali di questa presentazione dovrebbero essere:

Fable

Gears of War: E-Day

Halo: Campaign Evolved

Forza Horizon 6

In effetti, Forza Horizon 6 è probabile che possa essere presente, considerando che l'uscita sembra sia confermata per il 2026, così come Halo Campaign Evolved, ma anche gli altri avrebbero senso.

Fable ha ancora speranze di arrivare nel corso dell'anno, così come Gears of War: E-Day, dunque questa potrebbe essere l'occasione giusta per vederli. Corden menziona anche una possibile sorpresa all'interno dell'evento, considerando che anche questa è diventata una sorta di tradizione, come abbiamo visto in precedenza con il lancio a sorpresa di Hi-Fi Rush e Ninja Gaiden 2 Black nelle edizioni degli anni scorsi.

L'evento è stato già suggerito da Microsoft nelle settimane scorse ma non è ancora stato annunciato in maniera ufficiale con comunicazioni al riguardo che potrebbero arrivare in qualsiasi momento, a questo punto, considerando che il Developer Direct solitamente si tiene poco dopo il 20 gennaio.