Sony presenta la collezione Hyperpop per PS5, con DualSense e coperture in nuovi colori

Sony ha annunciato una nuova linea di accessori per PS5 : parliamo di nuovi controller DualSense e nuove coperture per PlayStation 5.

Prezzo e data di uscita degli accessori Hyperpop

I colori a disposizione sono Techno Red, Remix Green e Rhythm Blue. I controller costeranno 84,99 euro, mentre le coperture verranno 74,99€. La data di lancio è il 12 marzo 2026, mentre le prenotazioni saranno disponibili dal 16 gennaio presso PlayStation Direct (nelle nazioni dove è disponibile, Italia inclusa) e presso i rivenditori autorizzati.

Il team Color, Material and Finish Design che si è occupato della collezione Hyperpop ha commentato i design. Leo Cardoso ha dichiarato: "Abbiamo alzato il volume al massimo con una collezione che non si limita a farsi notare, ma conquista tutto l'ambiente. Ispirati al bagliore delle luci RGB delle straordinarie configurazioni di gioco, questi nuovi colori incarnano forza e potenza."

Sae Kobayashi ha invece affermato: "Una gradazione perfettamente sfumata avvolge la parte anteriore e posteriore di DualSense, con una finitura lucida che valorizza al massimo i vivaci colori POP. Anche le cover per la console presentano lo stesso design, con una finitura leggermente trasparente."

Diteci, cosa ne pensate di questa collezione di accessori per PS5? Vi convince oppure no?