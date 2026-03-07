I giochi PlayStation potrebbero non arrivare più su PC, i fan di Sony sembrano esserne contenti

Secondo un report di Bloomberg , l'azienda avrebbe deciso di non portare più su piattaforme come Steam i suoi principali titoli first-party single player. Le conversioni su PC continuerebbero invece per i giochi live service, come Marvel Tokon: Fighting Souls , che puntano a un pubblico più ampio e a un modello di vendita differente.

Negli ultimi anni la comunità di PlayStation si è mostrata spesso divisa su tante questioni, ma su una sembra esserci una certa convergenza. Negli scorsi giorni è emersa la possibilità che Sony interrompa la pubblicazione di alcuni dei suoi giochi su PC . La fan base di PlayStation ha reagito in modo positivo alla novità.

Una strategia per fan

Un sondaggio condotto dal sito Push Square tra i suoi lettori, in gran parte appassionati di PlayStation 5, mostra un forte sostegno a questa nuova strategia: il 71% degli utenti ritiene che Sony stia facendo la scelta giusta rinunciando alle versioni PC, mentre solo il 22% pensa che sia una decisione sbagliata e un ulteriore 7% si dice indeciso. Naturalmente si tratta di dati parziali, perché riflettono soprattutto il punto di vista dei fan PlayStation più fedeli.

I risultati del sondaggio

Nonostante questo limite, il parere di questi utenti è considerato rilevante, perché si tratta del nocciolo duro della fanbase, quello che sostiene l'ecosistema PlayStation con più convinzione. Secondo molti di loro, pubblicare i titoli su PC avrebbe indebolito l'identità del marchio e ridotto il valore della console.

Il ritorno a una strategia di esclusive assolute per i grandi giochi narrativi, come Ghost of Yōtei e Saros, viene quindi visto come un modo per rafforzare PlayStation 5.

Naturalmente la decisione di Sony non è basata solo sull'opinione dei fan. I dati suggeriscono che le conversioni PC hanno avuto un impatto relativamente limitato: negli ultimi anni avrebbero generato solo circa l'1,5% delle entrate complessive dell'ecosistema.