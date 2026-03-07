93

I giochi PlayStation potrebbero non arrivare più su PC, i fan di Sony sembrano esserne contenti

I fan di Sony hanno preso davvero bene la notizia della possibilità che i giochi PlayStation non vengano più convertiti per PC.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   07/03/2026
La protagonista di Ghost of Yotei

Negli ultimi anni la comunità di PlayStation si è mostrata spesso divisa su tante questioni, ma su una sembra esserci una certa convergenza. Negli scorsi giorni è emersa la possibilità che Sony interrompa la pubblicazione di alcuni dei suoi giochi su PC. La fan base di PlayStation ha reagito in modo positivo alla novità.

Secondo un report di Bloomberg, l'azienda avrebbe deciso di non portare più su piattaforme come Steam i suoi principali titoli first-party single player. Le conversioni su PC continuerebbero invece per i giochi live service, come Marvel Tokon: Fighting Souls, che puntano a un pubblico più ampio e a un modello di vendita differente.

Una strategia per fan

Un sondaggio condotto dal sito Push Square tra i suoi lettori, in gran parte appassionati di PlayStation 5, mostra un forte sostegno a questa nuova strategia: il 71% degli utenti ritiene che Sony stia facendo la scelta giusta rinunciando alle versioni PC, mentre solo il 22% pensa che sia una decisione sbagliata e un ulteriore 7% si dice indeciso. Naturalmente si tratta di dati parziali, perché riflettono soprattutto il punto di vista dei fan PlayStation più fedeli.

I risultati del sondaggio
I risultati del sondaggio

Nonostante questo limite, il parere di questi utenti è considerato rilevante, perché si tratta del nocciolo duro della fanbase, quello che sostiene l'ecosistema PlayStation con più convinzione. Secondo molti di loro, pubblicare i titoli su PC avrebbe indebolito l'identità del marchio e ridotto il valore della console.

Il ritorno a una strategia di esclusive assolute per i grandi giochi narrativi, come Ghost of Yōtei e Saros, viene quindi visto come un modo per rafforzare PlayStation 5.

Naturalmente la decisione di Sony non è basata solo sull'opinione dei fan. I dati suggeriscono che le conversioni PC hanno avuto un impatto relativamente limitato: negli ultimi anni avrebbero generato solo circa l'1,5% delle entrate complessive dell'ecosistema.

