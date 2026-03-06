PlayStation non ha concorrenti e Xbox non è una minaccia da tempo, dice Shawn Layden

PlayStation non ha concorrenti, considerando che Nintendo gioca in un campionato a parte e Xbox non è una minaccia da tempo: lo ha detto Shawn Layden, ex presidente dei Sony Worldwide Studios, nel corso di un'intervista.

"Stiamo guardando a un mercato in cui, di fatto, non esiste una grande concorrenza per PlayStation", ha spiegato Layden. "Switch e Nintendo sono sulla loro isola privata ma redditizia, e Xbox... non è più una forza con cui fare i conti da tempo."

Secondo l'ex presidente dei Worldwide Studios, proprio l'assenza di una pressione competitiva diretta potrebbe cambiare le tempistiche con cui Sony deciderà di muoversi per quanto concerne la prossima generazione di console.

Nintendo continua a seguire una strategia molto specifica e autonoma, rivolta a un pubblico e a un modello di business differenti, mentre Xbox sembra aver progressivamente abbandonato il confronto diretto sul terreno delle console tradizionali.