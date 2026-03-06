Un video diario di Control Resonant ci porta oltre la Oldest House

Remedy Entertainment ha pubblicato un video diario di Control Resonant che ci porta oltre la Oldest House per parlare del nuovo protagonista, Dylan Faden, e delle differenze fra questo sequel e il primo capitolo della saga.

Dopo aver esplorato gli scenari della misteriosa sede del Federal Bureau of Control, Resonant compie un passo decisivo verso l'esterno, quando Dylan viene assoldato dall'agenzia per affrontare una minaccia che è riuscita a superare le misure di contenimento e si è spinta fra le strade di Manhattan.

Cambia dunque la prospettiva dell'avventura, mentre sotto il profilo del gameplay la formula originale di Control viene portata a un nuovo livello, grazie a un sistema di combattimento che mette al centro i poteri del protagonista e una nuova arma chiamata Aberrant.

L'idea è quella di offrire un ritmo più dinamico negli scontri, alternando attacchi ravvicinati e abilità a distanza, ponendo particolare attenzione alle animazioni e alla varietà anche strategica a disposizione dei giocatori per liberarsi degli avversari.