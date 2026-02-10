L'attuale CEO di Remedy Entertainment, Markus Maki, ha confermato durante l'ultimo incontro con gli investitori che Control Resonant non utilizza contenuti creati con l'IA generativa, sebbene lo studio finlandese nutra un interesse nei confronti di questa tecnologia.
"Sono un grande sostenitore del valore per il giocatore, del fare cose che arricchiscano davvero l'esperienza di gameplay e l'esperienza complessiva dell'utente", ha detto Maki. "Sono anche un grande sostenitore dei creativi che lavorano nel nostro team e sono convinto sappiano quali sono i modi migliori per aggiungere questo valore."
"In Remedy Entertainment nutriamo un interesse variegato nell'esplorare gli strumenti di intelligenza artificiale. (...) Posso dire ad esempio che Control Resonant non utilizza affatto contenuti generati dall'IA, ma fare promesse in tal senso sul futuro ora come ora è piuttosto difficile."
"Stiamo seguendo attivamente lo sviluppo di queste tecnologie e valutando se esista qualcosa che sia eticamente corretto, che possa aggiungere valore per il giocatore e che i nostri team vogliano effettivamente utilizzare. In quel caso, ovviamente, la decisione sarebbe più semplice."
Uscirà prima di GTA 6?
Stando ad alcuni documenti, Control Resonant dovrebbe uscire prima di GTA 6, con una finestra di lancio apparentemente fissata al secondo trimestre di quest'anno e dunque decisamente vicina, tanto che un annuncio sulla data ufficiale potrebbe arrivare presto.
Quanto alle possibilità di successo del sequel, Remedy Entertainment ha appena annunciato che Control è stato giocato da 20 milioni di persone e anche le vendite sono ottime, dunque si tratta di una base davvero solida per il debutto dell'avventura con protagonista Dylan Faden, il fratello di Jesse.