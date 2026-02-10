L'attuale CEO di Remedy Entertainment, Markus Maki, ha confermato durante l'ultimo incontro con gli investitori che Control Resonant non utilizza contenuti creati con l'IA generativa, sebbene lo studio finlandese nutra un interesse nei confronti di questa tecnologia.

"Sono un grande sostenitore del valore per il giocatore, del fare cose che arricchiscano davvero l'esperienza di gameplay e l'esperienza complessiva dell'utente", ha detto Maki. "Sono anche un grande sostenitore dei creativi che lavorano nel nostro team e sono convinto sappiano quali sono i modi migliori per aggiungere questo valore."

"In Remedy Entertainment nutriamo un interesse variegato nell'esplorare gli strumenti di intelligenza artificiale. (...) Posso dire ad esempio che Control Resonant non utilizza affatto contenuti generati dall'IA, ma fare promesse in tal senso sul futuro ora come ora è piuttosto difficile."

"Stiamo seguendo attivamente lo sviluppo di queste tecnologie e valutando se esista qualcosa che sia eticamente corretto, che possa aggiungere valore per il giocatore e che i nostri team vogliano effettivamente utilizzare. In quel caso, ovviamente, la decisione sarebbe più semplice."