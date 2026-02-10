WWE 2K26 presenta la modalità 2K Showcase dedicata a CM Punk

La modalità 2K Showcase di WWE 2K26 dedicata a CM Punk è stata presentata da Visual Concepts e 2K Games con un trailer e un video di approfondimento che scendono nei dettagli dei contenuti che troveremo all'interno del gioco.
Nel primo filmato, narrato direttamente dal celebre lottatore di Chicago e caratterizzato da sole sequenze di gameplay, vediamo come la carriera di Punk venga ripercorsa nei suoi match più importanti.
C'è inoltre una parte del 2K Showcase in stile "what if?", che immagina uno scenario in cui il wrestler non ha mai abbandonato la WWE e ha dunque potuto disputare incontri di grande spessore con avversari presenti nel roster in quel periodo.
Come già riportato, sarà lo stesso CM Punk a presentare i vari incontri dello showcase, andando a ricoprire il ruolo che lo scorso anno è stato di Paul Heyman e aggiungendo un tocco di personalità in più al pacchetto.
Tanti contenuti
In arrivo il prossimo 13 marzo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, WWE 2K26 aprirà la modalità 2K Showcase con il Triple Threat Match di WrestleMania 41 tra CM Punk, Seth Rollins e Roman Reigns, per poi proseguire il percorso in maniera entusiasmante.
Avremo infatti la possibilità di rivivere gli incontri che Punk ha disputato contro Randy Orton a WrestleMania 27, contro The Undertaker a Wrestlemania 29 o contro Drew McIntyre a Bad Blood 2024, ma saranno presenti anche figure come The Rock, Rey Mysterio, JBL, John Cena e tanti altri.
Non mancherà neppure uno scontro in stile "affari di famiglia" fra CM Punk e AJ Lee contro The Miz e Maryse, mentre la parte dei dream match includerà confronti con "Stone Cold" Steve Austin ed Eddie Guerrero all'interno di una nuova arena originale chiamata CM Punkvillion.
A ciò si aggiunge infine The Gauntlet, un incontro opzionale in cui, scegliendo fra CM Punk e AJ Lee, dovremo affrontare consecutivamente tutti e venti gli avversari dello Showcase per sbloccare rapidamente tutte le ricompense.