WWE 2K26 presenta la modalità 2K Showcase dedicata a CM Punk

La modalità 2K Showcase di WWE 2K26 dedicata a CM Punk è stata presentata da Visual Concepts e 2K Games con un trailer e un video di approfondimento che scendono nei dettagli dei contenuti che troveremo all'interno del gioco.

Nel primo filmato, narrato direttamente dal celebre lottatore di Chicago e caratterizzato da sole sequenze di gameplay, vediamo come la carriera di Punk venga ripercorsa nei suoi match più importanti.

C'è inoltre una parte del 2K Showcase in stile "what if?", che immagina uno scenario in cui il wrestler non ha mai abbandonato la WWE e ha dunque potuto disputare incontri di grande spessore con avversari presenti nel roster in quel periodo.

Come già riportato, sarà lo stesso CM Punk a presentare i vari incontri dello showcase, andando a ricoprire il ruolo che lo scorso anno è stato di Paul Heyman e aggiungendo un tocco di personalità in più al pacchetto.