Samsung sconta a metà prezzo una selezione Odyssey fino a fine febbraio

Samsung ha lanciato degli sconti molto interessanti sui suoi Odyssey: la finestra è definita fino al 27/02/26, nella quale potrete inserire MONITOR50 al checkout dello shop Samsung e ottenere 50% di sconto su una lista precisa di modelli. In alcuni casi è presente anche il Galaxy Watch7 in omaggio. Vediamo insieme i modelli più interessanti.

G8 OLED 27 e 32: piccolo, rapido e 4K Un 27 pollici OLED 4K che nasce per la scrivania "seria": la densità di pixel permette di lavorare in 4K nativo, capace di poter cambiare per farvi godere i 240Hz con risposta istantanea. Il trattamento glare free limita riflessi e aloni nelle stanze luminose, mentre le opzioni gaming di Samsung affinano input-lag e contrasto nelle ombre. È il classico monitor "tutto in uno" per chi alterna competitive, single player cinematografici e streaming, senza dover scendere a compromessi sullo spazio. Puoi acquistare questo modello di Samsung Odyssey cliccando su questo link e inserendo il codice MONITOR50 per avere il 50% di sconto e pagarlo 399,50€ invece di 799€ (con in omaggio un Galaxy Watch 7). Il Samsung Odyssey G81SF Stessa filosofia del 27, ma su 32 pollici. Più superficie per HUD complessi e timeline video, OLED 4K per neri perfetti e 240Hz per la parte e-sport. È il taglio che consigliamo a chi vuole un unico schermo per lavoro creativo e gioco veloce: la resa cromatica facilita la correzione base, la fluidità fa il resto quando si stacca la spina. Puoi acquistare questo modello di Samsung Odyssey cliccando su questo link e inserendo il codice MONITOR50 per avere il 50% di sconto e pagarlo 449,50€ invece di 899€ (con in omaggio un Galaxy Watch 7).

G90XF 27: il 3D che non ti aspetti Qui l'elemento distintivo è nel nome: oltre al 4K/165Hz e al 1ms di ritardo, il G90XF aggiunge l'esperienza 3D con contenuti compatibili. Non è un'aggiunta di solo stile: nei giochi che lo supportano regala profondità e lettura delle distanze molto credibili, mentre nei titoli tradizionali resta un valido 27 pollici ad alto refresh con preset e overlay utili per tenere d'occhio FPS e latenza. Puoi acquistare questo modello di Samsung Odyssey cliccando su questo link e inserendo il codice MONITOR50 per avere il 50% di sconto e pagarlo 649,50€ invece di 1.299€ (con in omaggio un Galaxy Watch 7). Samsung Odyssey G90XF 3D

G8 OLED 34: ultrawide curvo Il passaggio all'ultrawide 21:9 cambia proprio il modo di giocare: visuale più ampia negli open world, curva che avvolge senza forzature e 0,03ms tipici dell'OLED per azioni pulite anche nelle rotazioni rapide. Il Gaming Hub integrato apre le porte al cloud gaming senza accendere il PC, utile se volete una sessione "al volo" con pad e cuffie. Puoi acquistare questo modello di Samsung Odyssey cliccando su questo link e inserendo il codice MONITOR50 per avere il 50% di sconto e pagarlo 399,50€ invece di 799€. Samsung Odyssey G8 34" WQHD

G7 G75F 37 e 40: 4K curvo versatile Un 4K curvo da 37 pollici che punta all'impatto: 165Hz, HDR 600 e 1ms lo rendono credibile anche negli shooter, mentre la diagonale generosa è perfetta per simulazione e guida. È il formato per chi preferisce il 16:9 "grande" invece dell'ultrawide, con un mix equilibrato tra definizione e velocità. Puoi acquistare questo modello di Samsung Odyssey cliccando su questo link e inserendo il codice MONITOR50 per avere il 50% di sconto e pagarlo 379,50€ invece di 759€ (con in omaggio un Galaxy Watch 7). Samsung Odyssey G75F WUHD Qui si sale a 40 pollici e 180Hz con risoluzione WUHD: più orizzonte a disposizione senza arrivare ai 32:9, tanta reattività per i frenetici e HDR 600 per dare spinta ai picchi. Un monitor da postazioni profonde che si adatta bene anche al multitasking spinto, con due finestre affiancate sempre leggibili. Puoi acquistare questo modello di Samsung Odyssey cliccando su questo link e inserendo il codice MONITOR50 per avere il 50% di sconto e pagarlo 449,50€ invece di 899€ (con in omaggio un Galaxy Watch 7).