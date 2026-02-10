0

Chainsaw Man – Il Film: La storia di Reze ha un periodo di uscita in streaming su Crunchyroll

Crunchyroll ha annunciato il periodo di uscita di Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze in streaming: non manca molto all'arrivo di questo grande successo cinematografico.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/02/2026
Una scena di Chainsaw Man

C'è finalmente un periodo di uscita più definito per l'arrivo di Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze in streaming, con la nuova pellicola basata sul manga di Tatsuki Fujimoto che arriverà su Crunchyroll questa primavera.

Non c'è dunque ancora una data di uscita precisa, ma se non altro il cerchio si stringe fra aprile e giugno per poter vedere il film attraverso il servizio video in streaming, in attesa di informazioni più precise sul lancio e le lingue disponibili per la visione.

Abbiamo visto che il film di Chainsaw Man: Reze Arc è stato un grande successo in Nord America, ma in generale anche in tutto il resto del mondo, segnando un altro centro di Crunchyroll dopo Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito.

Un arco narrativo molto particolare

Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze condensa in un'unica soluzione l'intero arco narrativo incentrato su Reze, uno dei più amati dai fan per la sua particolare atmosfera e l'alternanza fra toni più distesi e romantici con quelli classicamente cupi della serie.

Il film è prodotto dallo studio d'animazione MAPPA e diretto da Tatsuya Yoshihara, col supporto dell'aiuto regista Masato Nakazono. La sceneggiatura è stata scritta da Hiroshi Seko, il character design è stato realizzato da Kazutaka Sugiyama e la colonna sonora è stata composta da Kensuke Ushio.

La storia prosegue direttamente dopo la conclusione della prima stagione animata, continuando a coprire il macro-arco della Pubblica Sicurezza e facendo da ponte con gli eventi successivi.

Dopo lo scontro con l'Uomo Katana, Denji si ritrova separato da Power e con il Diabolo Squalo Beam come compagno, alle prese con nuove minacce. Tra gli impegni "professionali" emerge però un nuovo interesse romantico per il protagonista, l'enigmatica Reze, che trascina Denji in un vortice di emozioni.

