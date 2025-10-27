Il film di Chainsaw Man: Reze Arc è un successo in Nord America, altro centro di Crunchyroll dopo Demon Slayer

Secondo i primi dati, pare che il film abbia raccolto 17,2 milioni di dollari nei primi giorni di proiezione, con un forte incremento sul secondo giorno e arrivando in questo modo a superare agilmente la concorrenza degli altri nuovi film come Black Phone 2 e Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

I numeri sono ancora piuttosto lontani da quelli di Demon Slayer, ma dimostrano che Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc è una scommessa ampiamente vinta, avendo superato anche diversi altri film e piazzandosi al vertice del box office in Nord America come proiezioni per il primo fine settimana.

Sembra proprio che anche Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc , ovvero l'adattamento cinematografico di parte del manga di Tatsuki Fujimoto, sia un altro successo internazionale per Crunchyroll e Sony, che arriva dopo i risultati da record di Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito .

Un ritorno di fiamma per gli anime al cinema

A questo punto è evidente come gli anime stiano vivendo un ottimo momento di forma anche sul mercato internazionale, con la pellicola che ha raccolto finora oltre 87 milioni di dollari sul piano globale (ma non è ancora disponibile in molti paesi), superando il primo fine settimana di TRON: Ares.

Reze in un'immagine del film

Il successo non si limita agli incassi, perché Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc ha ricevuto un'accoglienza straordinaria anche da parte della critica, facendo segnare un impressionante perfect score del 100% su RottenTomatoes per quanto riguarda la critica e del 99% sul fronte degli utenti.

Il film di Chainsaw Man sostituisce, in un certo senso, la seconda stagione della serie animata condensando in un unico film l'arco narrativo dedicato a Reze, enigmatica e affascinante ragazza che entra di prepotenza nella vita di Denji, sconvolgendola come al solito.