Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha un trailer ufficiale che svela qualcosa del nuovo film animato

L'anime di Chainsaw Man sta per tornare e lo farà presto direttamente al cinema, con un film animato intitolato Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc e che racconta appunto l'arco narrativo su Reze, concentrato in questa nuova forma, come possiamo vedere anche dal trailer ufficiale pubblicato nelle ore scorse.

In occasione dell'Anime Expo 2025, lo studio MAPPA ha pubblicato questo spettacolare trailer che in un minuto e mezzo introduce alcuni elementi fondamentali del nuovo film, incentrato su una fase particolare del manga, tra relazioni romantiche e scontri sanguinosi.

Il breve video, in effetti, condensa già i due aspetti che, sebbene in forte contrasto, rappresentano le caratteristiche di questo particolare arco narrativo di Chainsaw Man, particolarmente apprezzato dai fan e in arrivo in forma di film.