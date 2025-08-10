Spider-Man: Brand New Day documenta il primo giorno di riprese con Tom Holland

Sony ha pubblicato un video che documenta il primo giorno di riprese di Spider-Man: Brand New Day, che ha visto Tom Holland indossare il suo nuovo costume e girare una scena che si preannuncia davvero spettacolare.
Sembra infatti che nel film Spider-Man si troverà a dover fermare l'avanzata di un enorme blindato, salendo sul tetto del veicolo e strappando via il coperchio dell'abitacolo, probabilmente al fine di estrarre il pilota. Per salvarlo? Per metterlo fuori gioco? Non è dato saperlo.
Holland nel video parla di come questa particolare sequenza sia diversa rispetto alle tante girate in passato per via della presenza di un folto pubblico, con cui l'attore non ha mancato di interagire simpaticamente, prestandosi come al solito per qualche foto.
Il dietro le quinte consente anche di osservare molto bene il costume in tessuto che Peter Parker si troverà a indossare nel nuovo film, dopo aver archiviato la propria esperienza con la tecnologia Stark in seguito agli eventi di No Way Home.
Una pellicola più "vera"
Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, Spider-Man: Brand New Day avrà più location reali di No Way Home, che fu girato durante il periodo COVID, e immaginiamo dunque che questo video sarà il primo di molti dietro le quinte dedicati alla pellicola diretta da Destin Daniel Cretton.
Al momento l'uscita di Spider-Man: Brand New Day è fissata al 29 luglio 2026, dunque manca esattamente un anno al debutto del film nelle sale cinematografiche. Oltre a Holland torneranno Zendaya e Jacob Balaton, mentre assisteremo all'arrivo del Punisher di Jon Bernthal.