Spider-Man: Brand New Day avrà più location reali di No Way Home, che fu girato durante il periodo COVID

Stando a Tom Holland , con Spider-Man: Brand New Day , Marvel sta tornando al "cinema vecchia scuola" e nel film ci saranno più luoghi reali rispetto al precedente capitolo, No Way Home. Holland, che interpreta il ruolo di Spider-Man, ha avuto modo di parlare del suo ritorno nel ruolo del supereroe e dei problemi avuti durante la lavorazione del film precedente a causa della pandemia di COVID.

Le parole di Holland

"Sono ovviamente al settimo cielo e così emozionato", ha detto Holland durante un'intervista con Flip Your Wig a proposito di Spider-Man 4, le cui riprese dovrebbero iniziare quest'estate a Glasgow, in Scozia. "Interpretare Spider-Man è come uscire con un vecchio amico", ha continuato, "e penso che siamo stati davvero limitati in quello che potevamo fare nell'ultimo film a causa del COVID. Abbiamo girato l'intero film dentro dei teatri di posa. Ora, ci appoggeremo davvero al cinema vecchia scuola e gireremo in luoghi reali, motivo per cui inizieremo a Glasgow".

"Sarà come fare di nuovo Spider-Man: Homecoming. È passato così tanto tempo da quando l'ho fatto che sembrerà una boccata d'aria fresca. E penso che i fan saranno al settimo cielo per quello che stiamo mettendo insieme", ha aggiunto.

Holland ha anche anticipato che sarà girata una grossa scena d'azione per le strade di Glasgow, senza dare altri dettagli. Spider-Man: Brand New Day sarà diretto dal regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton. Insieme ad Avengers: Doomsday è sicuramente il film MCU più atteso del prossimo anno.

L'uscita di Spider-Man: Brand New Day è prevista per il 31 luglio 2026.