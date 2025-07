Tim Cook verso la presidenza di Apple: resterà al comando nonostante le difficoltà nel software e l’assenza di innovazione

Apple attraversa una fase delicata, tra promesse non mantenute sull'intelligenza artificiale, ritardi nello sviluppo software e un calo azionario legato a fattori geopolitici. Eppure, Tim Cook non solo manterrà il timone dell'azienda, ma secondo le indiscrezioni riportate da Mark Gurman potrebbe presto assumere la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Una mossa che consoliderebbe ulteriormente il suo controllo su Apple, nonostante le critiche per la mancanza di innovazione che da tempo accompagnano la sua leadership.

Il flop dell’AI e il malcontento interno non cambiano i piani L'arrivo di Apple Intelligence, con la tanto attesa Siri personalizzata, avrebbe dovuto segnare un punto di svolta. E invece, tra ritardi e rollout poco convincenti, la nuova strategia AI dell'azienda non ha lasciato il segno nel settore. iOS 26 ha introdotto poche novità significative, mentre i competitor - da OpenAI a Google - continuano a dominare l'ecosistema dell'intelligenza artificiale applicata all'uso quotidiano. A peggiorare la situazione, c'è anche l'incertezza legata al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, che ha portato a nuove tensioni tariffarie e a un calo del 16% del valore delle azioni Apple solo nel 2025. Tim Cook Nonostante ciò, fonti interne riferiscono che il consiglio di amministrazione non ha intenzione di mettere in discussione la leadership di Cook. Nomi storici come Arthur Levinson, Susan Wagner e Ronald Sugar - fedelissimi della prima ora - non avrebbero mai preso in considerazione l'idea di allontanarlo. Anzi, si preparano a sostenere una transizione che lo vedrebbe passare dalla carica di CEO a quella di presidente, soprattutto con l'uscita imminente dello stesso Levinson, ormai oltre l'età pensionabile raccomandata per il ruolo.