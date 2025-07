VIVO X200 FE, la recensione di uno smartphone Android piccolo ma agguerrito

Dopo aver apprezzato le straordinarie capacità fotografiche di VIVO X200 Pro, con questa recensione del VIVO X200 FE andiamo a scoprire le caratteristiche dell'ultimo smartphone Android realizzato dal produttore cinese, un dispositivo che punta a offrire un'esperienza premium, ma racchiusa in un formato decisamente compatto per gli standard odierni. Disponibile al prezzo di listino di 849.90 Euro nell'unico taglio previsto da 12/512 GB, VIVO X200 FE non è chiaramente un prodotto economico, anche se comunque meno costoso della più pregiata versione Pro. L'obiettivo dell'azienda è ad ogni modo quello di immettere sul mercato uno smartphone capace di combattere ad armi pari con i competitor di fascia alta più rinomati: scopriamo assieme se il risultato si può considerare raggiunto.

Caratteristiche tecniche di VIVO X200 FE VIVO X200 FE offre una scheda tecnica del tutto convincente, ma su certi aspetti le differenze rispetto ai flagship più dotati sono piuttosto evidenti. Il motore sotto la scocca è quello del Mediatek Dimensity 9300+, un processore octa core con processo produttivo a 4 nanometri che è in parole povere il top di gamma del produttore taiwanese della scorsa stagione, ma con un significativo potenziamento delle capacità di intelligenza artificiale. L'hardware di VIVO X200 FE è uno step sotto a quello dei top di gamma Alla voce GPU troviamo una Immortalis-G700 MC12, mentre la RAM conta su 12 GB di tipo LPPDR5X, e fin qui tutto bene; un po' meno per quel che riguarda i 512 GB di spazio di archiviazione (non espandibile) di tipo UFS 3.1, uno step sotto allo standard degli smartphone più spinti sotto il profilo tecnologico. Lato connettività ci sono gli immancabili 5G, GPS, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, ed è presente anche il chip NFC per i pagamenti. Per quanto riguarda la rete mobile, l'apposito alloggiamento può ospitare un massimo di due nanoSIM fisiche, ma c'è anche il supporto per le eSIM: l'unico limite è che si possono attivare al massimo due utenze contemporaneamente.

Stride un po' la presenza di una porta USB-C soltanto di tipo 2.0, quando il posizionamento dello smartphone avrebbe meritato qualcosa di più.

Come in praticamente tutti i dispositivi premium, non c'è il jack audio da 3.5 mm. Gli accessori in dotazione di VIVO X200 FE Del tutto soddisfacente invece la resistenza agli elementi, con la certificazione IP68/IP69 che è la più alta attualmente sulla piazza e che garantisce protezione contro infiltrazioni di polvere, acqua e immersione per un massimo di 30 minuti a 1.5 metri di profondità. La dotazione di accessori presenti nella confezione prevede infine un cavo USB-C e una gradevole cover in TPU dello stesso colore dello smartphone. Scheda tecnica VIVO X200 FE Dimensioni: 150,83 × 71,76 × 7,99

150,83 × 71,76 × 7,99 Peso: 186 grammi

186 grammi Display: AMOLED da 6.31" Risoluzione 2640 x 1216 Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco 5000 nit Aspect Ratio 19.5:9

SoC: Mediatek Dimensity 9300+

Mediatek Dimensity 9300+ GPU: Immortalis-G700 MC12

Immortalis-G700 MC12 RAM: 12 GB di tipo LPDDR5X

12 GB di tipo LPDDR5X Storage: 512 GB di tipo UFS 3.1

512 GB di tipo UFS 3.1 Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1.9 Tele 3x 50 MP, f/2.7 Grandangolare Ultra-Wide 8 MP, f/2.2

Fotocamera frontale: Principale Wide 50 MP, f/2.0

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6/7

802.11 a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth: 5.4 con A2DP/LE/aptX HD

5.4 con A2DP/LE/aptX HD Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Resistenza agli elementi: Certificazione IP68/IP69

Certificazione IP68/IP69 Colori: Blue Breeze Black Luxe

Batteria: 6500 mAh

6500 mAh Prezzo: 12 GB RAM + 512 GB Storage | 849.90€



Design Dal punto di vista estetico, VIVO X200 FE si iscrive al gruppo di quegli smartphone che sfruttano le dimensioni compatte come concreto selling point: con dimensioni pari a 150,83 × 71,76 × 7,99 mm e un peso di soli 186 grammi, il dispositivo non solo è molto meno voluminoso del fratello maggiore VIVO X200 Pro, ma è decisamente sotto la media prendendo come riferimento l'attuale mercato Android. VIVO X200 FE si distingue per un design compatto e pulito L'impegno dell'azienda non si vede però solo in quest'ambito, considerando come VIVO X200 FE vanti una qualità dei materiali e dell'assemblaggio di primissimo livello. La cover posteriore è realizzata in vetro, con una finitura satinata piacevole al tatto e piuttosto efficace nell'evitare di trattenere le impronte. Rispetto agli altri membri della famiglia X200 che optavano per un generoso oblò circolare, il modulo fotocamere è contenuto in un'isola ovale nella parte superiore sinistra, con tanto di logo ZEISS in bella vista: solo l'obiettivo ultra grandangolare e il led circolare Aura Light trovano spazio a fianco, affogati nella scocca. Lo schermo da 6.31 pollici è delimitato da cornici simmetriche piuttosto sottili ed è protetto da un vetro Schott Xensation Shield Glass e una pellicola protettiva pre-applicata; il punch hole che ospita la fotocamera anteriore occupa il centro del bordo superiore ed è di dimensioni standard. Lo schermo di VIVO X200 FE è piatto e i bordi sono simmetrici e sottili Il frame è realizzato in alluminio con finitura opaca, è piatto e arrotondato sui bordi per favorire una presa ancora più confortevole. La disposizione degli elementi prevede tasto di accensione e bilanciere per il volume sulla sinistra e porta USB-C, speaker principale e carrellino per le nanoSIM in basso, mentre in alto troviamo solo la porta infrarossi e il lato destro è lasciato libero. Due le colorazioni disponibili per il nostro mercato, ovvero la Blue Breeze che abbiamo ricevuto in prova e la più classica Black Luxe.

Display Tipicamente, gli smartphone VIVO montano sempre pannelli di ottima qualità, e VIVO X200 FE non fa eccezione: troviamo qui dunque un display AMOLED da 6.31 pollici con risoluzione 2640 x 1216, profondità di colore a 10 bit, densità di pixel di 460 PPI e PWM dimming a 2160 Hz per evitare l'affaticamento visivo. La collaborazione con ZEISS mette il suo zampino anche qui, con l'azienda tedesca che ha fornito supporto nella gestione dei colori. Il display di VIVO X200 FE è di ottima qualità e vanta il supporto di ZEISS per la resa dei colori In termini di luminosità massima, VIVO dichiara un valore di picco di 5000 nit, e anche se oramai abbiamo imparato a non dare troppo peso a un dato che si riferisce a una piccolissima porzione di schermo in condizioni specifiche, è innegabile come la leggibilità risulti ottima anche sotto il sole diretto. Buone notizie anche sul fronte della frequenza di aggiornamento, soprattutto perché il display di VIVO X200 FE è un LTPO e consente quindi variazioni granulari fino a un minimo di 1 Hz. In modalità automatica, il software fa un buon lavoro nel cambiare il refresh rate in base al contenuto visualizzato, arrivando a un culmine di 120 Hz. Presente anche una funzionalità always on display completa di tutto. Non manca infine il supporto allo standard HDR10+, a garanzia di un'alta fedeltà delle immagini tramite i vari servizi di streaming.

Fotocamere Essendo (molto) più compatto ed economico della versione Pro, VIVO X200 FE non nasce come un vero e proprio cameraphone, ma ciò non significa che il dispositivo rinunci ad offrire un'esperienza fotografica di primo livello. Rinnovando la partnership con ZEISS per ciò che concerne la realizzazione delle ottiche e alcune feature lato software, VIVO X200 FE si presenta dunque con un setup che prevede un blocco posteriore formato da una principale da 50 MP, una tele 3x da 50 MP e un'ultra grandangolare da 8 MP, con una frontale da 50 MP a completare il quadro. Il modulo fotocamere posteriore di VIVO X200 FE La principale da 50 MP si basa su un sensore Sony IMX921 dotato di OIS e capace di scattare foto davvero eccellenti in ogni condizione di luce, con grande quantità di dettaglio e una resa assolutamente convincente dei colori.

Ottime le performance anche del teleobiettivo da 50 MP con sensore Sony IMX882: con lo zoom ottico 3x le immagini sono perfette, ma ci si può spingere con un ingrandimento digitale lossless fino a 6x con risultati molto buoni, mentre andando oltre (il massimo è 100x) è inevitabile un progressivo effetto acquerello. Molto curata la modalità Ritratto, con la possibilità di adottare ben cinque diverse lunghezze focali oltre a un'ampia varietà di filtri, senza dimenticare l'apporto dell'Aura Light che può essere regolata per intensità e temperatura del colore. Il contributo di ZEISS si vede poi in alcune interessanti opzioni di scatto, tra le quali spicca la modalità Palco, pensata per immortalare al meglio i performer durante concerti o eventi dal vivo. In questo contesto estremamente positivo, l'ultra grandangolare da 8 MP finisce inevitabilmente per fare una figura poco gloriosa, anche per via di un sensore OmniVision OV08D10 evidentemente piuttosto piccolo per trovare spazio nel modesto oblò che gli è stato riservato sulla scocca. Intendiamoci, la resa è comunque migliore della media delle ultrawide di risoluzione analoga e la riproduzione dei colori è abbastanza allineata a quella dei due obiettivi principali, ma è senza dubbio il punto debole del pacchetto. Torniamo su alti livelli invece con la fotocamera frontale da 50 MP, una Samsung ISOCELL JN1 capace di regalare selfie di indubbia qualità specialmente per quel che riguarda il livello di dettaglio e la riproduzione verosimile delle tonalità della pelle. +7 Per quanto riguarda le riprese video, VIVO X200 FE consente di registrare a un massimo di 4K a 60 FPS con tutte le fotocamere tranne la ultrawide, che si ferma a 1080p e 30 FPS: in modalità Pro si può scegliere anche tra 24, 25, 50, 120 e 240 FPS. C'è una stabilizzazione elettronica standard di buon livello, mentre per attivare la modalità Ultra è necessario scendere a 1080p a 60 FPS e solo con la principale.

È disponibile anche una sezione Film Micro dedicata ai contenuti da pubblicare sui social.

Batteria Nonostante le dimensioni ridotte, VIVO X200 FE riesce a fregiarsi di una batteria davvero notevole, sfruttando le più recenti tecnologie in silicio-carbonio: la capacità è dunque di 6500 mAh, più che sufficiente per arrivare alla fine di una giornata impegnativa con un ampio margine residuo e in grado di spingere lo smartphone fino a quasi due giorni lontano dalla corrente nel caso di un'utilizzo moderato. I dati ufficiali forniti dall'azienda parlano di un'autonomia di oltre 25 ore di riproduzione video su YouTube e più di 9 ore di gaming continuativo. Per essere così compatto, VIVO X200 FE ha una batteria molto capiente Per quanto riguarda la velocità di ricarica, VIVO X200 FE supporta una potenza massima di 90 W, quindi con un alimentatore adeguato è possibile passare da 0 a 100% in poco meno di un'ora, un risultato di tutto rispetto considerando la generosa capienza della batteria. In una situazione indubbiamente positiva, è innegabile però provare un po' di amaro in bocca per l'assenza delle modalità di ricarica wireless e inversa che molti dispositivi di fascia alta invece contemplano, un sacrificio forse necessario per mantenere compatti i volumi.

Videogiochi e prestazioni Come abbiamo già avuto modo di accennare, VIVO X200 FE non è un mostro di potenza e la cosa si riflette anche sull'esecuzione dei videogiochi, specialmente se parliamo di titoli esigenti dal punto di vista tecnico come Zenless Zone Zero, Call of Duty: Warzone Mobile, Honkai: Star Rail o Diablo Immortal. In scenari del genere, lo smartphone non riesce sempre a garantire il massimo della fedeltà grafica e del frame rate, costringendo in certi casi a qualche piccola rinuncia. La modalità Ultra Gioco di VIVO X200 FE ha tutto ciò che serve Non manca una modalità Ultra Gioco dotata di tutti i crismi e comprensiva di menù rapido da richiamare con uno swipe dal lato dello schermo per apportare modifiche al volo o migliorare le prestazioni. Validi i contributi del motore per le vibrazioni e dell'impianto audio stereo, mentre le dimensioni sotto la media del dispositivo se da un lato garantiscono un'impugnatura particolarmente comoda, dall'altro costringono ovviamente a un display compatto che può rendere difficile individuare i dettagli più minuti. Spostandoci sulle prestazioni nei benchmark, VIVO X200 FE conferma poi di non essere proprio aderente ai risultati dei flagship ai quali si vorrebbe affiancare, e più vicino ai valori espressi dai migliori medio gamma. Come sempre, parliamo di sfumature che nell'utilizzo quotidiano non si percepiscono in alcun modo, e infatti in questo contesto VIVO X200 FE non ha nulla da invidiare ad altri smartphone Android di fascia alta per fluidità e reattività. Se però si fanno dei paragoni sui numeri, allora è abbastanza evidente come i "veri" top di gamma abbiano un altro passo. Anche per quanto riguarda le performance sotto sforzo, VIVO X200 FE finisce inevitabilmente per pagare dazio per le sue dimensioni contenute: lo spazio per il sistema di dissipazione è evidentemente quello che è, e lo smartphone tende a scaldarsi parecchio già dopo 10-15 minuti di attività intensa. Gli stress test evidenziano poi una stabilità tutt'altro che granitica, con la curva delle prestazioni che segna una parabola discendente mentre quella delle temperature si alza, a conferma di un thermal throttling piuttosto incisivo. Negli stress test, VIVO X200 FE va in thermal throttling e le temperature si alzano molto

Esperienza d’uso Se si parla di ergonomia, VIVO X200 FE può sfoggiare un bell'asso dalla manica, perché al momento attuale sono davvero pochi gli smartphone Android capaci di garantire una tale maneggevolezza. La qualità dei materiali è poi la ciliegina sulla torta, anche se non tutto è proprio perfetto: il modulo fotocamere è infatti parecchio sporgente, e se non si utilizza una cover il dispositivo traballa notevolmente quando appoggiato su una superficie piana. Il software di VIVO X200 FE è completo, ma forse manca di qualche guizzo Tutto nella norma per quel che riguarda la componente strettamente telefonica, con ricezione e qualità dell'audio in chiamata del tutto soddisfacenti e il classico set di sensori biometrici composto da un lettore per le impronte digitali di tipo ottico incastonato sotto lo schermo e un riconoscimento del volto 2D. Venendo al software, VIVO X200 FE arriva con a bordo Android 15 declinato tramite l'interfaccia proprietaria FunTouch OS, che si conferma decisamente apprezzabile per quanto non celebre e rinomata come altri sistemi: il feeling non è molto distante da Android stock in termini di semplicità e pulizia, ma non mancano alcuni tocchi peculiari e delle valide opzioni di personalizzazione. Stringendo il campo all'intelligenza artificiale, invece, la sensazione è che VIVO X200 FE sia qualche passetto indietro rispetto ai competitor più convinti sotto questo fronte: la presenza di Gemini e di tutto il suo notevole corredo garantisce già un bel ventaglio di funzionalità, ma a livello di feature proprietarie non c'è nulla che si faccia notare in maniera particolare, nemmeno sotto il profilo dell'editing fotografico dove gli strumenti sono efficaci ma tutto sommato standard. Va tutto bene invece sul fronte del supporto, con la garanzia di quattro major update e cinque anni di patch di sicurezza che costituisce un'offerta più solida di quella di tanti competitor, anche se non al livello dei giganti del settore.

Conclusioni Prezzo 849.90 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 VIVO X200 FE è uno smartphone che colpisce per il design pulito, per le dimensioni compatte e per un comparto fotografico di primo livello, ma che si ritrova con un posizionamento sul mercato piuttosto complesso: 849.90€ sono tanti per un brand che - perlomeno in Italia - non ha un particolare richiamo, soprattutto se si riferiscono a un dispositivo che in termini di hardware non gioca nello stesso campionato dei flagship. VIVO X200 FE rimane comunque una boccata d'aria fresca in un panorama di smartphone sempre più grandi, riuscendo a garantire un'offerta convincente sotto tanti punti di vista.