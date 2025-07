Il team di Octopath Traveler presenterà tre nuovi giochi al Tokyo Game Show 2025

Sembra proprio che Acquire, team giapponese autore di Octopath Traveler, si stia dando parecchio da fare di recente, considerando che è in procinto di presentare ben tre nuovi giochi in sviluppo, in occasione del Tokyo Game Show 2025 che si terrà a settembre.

I tre progetti rientrano in una nuova partnership siglata dal team nipponico con Red Dunes Games, una compagnia di Abu Dhabi che ha intenzione di sostenere i nuovi titoli da parte di Acquire probabilmente fornendo anche una buona base economica per portare a termine i lavori.

Sull'identità dei giochi c'è ancora il più stretto riserbo, ma dovrebbero essere presentati tutti nel corso del TGS 2025, dunque non resta che attendere qualche mese per scoprire di cosa si tratti in maniera chiara.