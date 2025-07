Il nuovo gioco di Cory Barlog sembra proceda bene, è la prossima "grande cosa" dagli autori di God of War

In attesa di sapere di cosa si tratti, visto che un annuncio ufficiale non c'è ancora stato da parte di Sony, un noto giornalista ha riferito che il nuovo gioco di Cory Barlog sta procedendo bene, e che rappresenta ancora la prossima "grande cosa" da parte di Santa Monica Studio, gli autori di God of War.

L'uscita di God of War Ragnarok risale ormai al 2022 e da allora non sappiamo assolutamente nulla di quello che sta succedendo all'interno di Santa Monica Studio, ma il nuovo gioco di Barlog in verità è partito ancora prima, considerando che il director del premiato reboot di God of War non ha diretto anche il seguito, essendo impegnato su un altro progetto.

Quest'altro progetto potrebbe dunque risalire a subito dopo il lancio del God of War del 2018, cosa che indica uno sviluppo davvero molto lungo, facendo dunque presagire un gioco di notevoli dimensioni e una produzione molto importante presso PlayStation Studios.