Santa Monica Studio dopo God of War: il team sta guardando in più direzioni, per Cory Barlog

Santa Monica Studio ha appena completato i lavori su God of War Ragnarok (escludendo le patch post pubblicazione), ma ovviamente questo non significa che se ne stia con le mani in mano. Il team ha certamente dei progetti per il futuro e, secondo Barlog, il team sta guardando in più direzioni al momento.

Cory Barlog ha parlato la scorsa settimana con il LA Times. Il direttore creativo, che ricordiamo ha diretto il reboot di God of War del 2018, non ha fornito troppe informazioni, come ci si può aspettare, e si è rifiutato di entrare nello specifico sui progetti ora in sviluppo.

Eric Williams, il director di God of War Ragnarok, la vede in modo leggermente diverso. Pare che Williams abbia subito aggiunto, dopo il commento di Barlog, che non sarebbe un peccato se Sony Santa Monica si dedicasse a tempo pieno alla serie di God of War in futuro.

"Ricordo di aver parlato con una persona di un'altra azienda di videogiochi che cercava di convincermi ad andarmene", ha dichiarato Williams al Los Angeles Times. "Mi dissero: 'Vuoi essere conosciuto come l'uomo di God of War per il resto della tua vita?'. È stata questa la tua grande proposta per dissuadermi? Perché sì, in un certo senso lo voglio".

Cory Barlog di Santa Monica Studio

Non sappiamo a cosa stia lavorando Barlog in questo momento, ma per ora supponiamo di poterci "accontentare" di poter giocare a God of War Ragnarok. Il gioco è di alto livello, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.