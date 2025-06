L'epopea di Kratos e Atreus in super sconto oggi su Amazon: promozione lampo

Oggi, su Amazon, viene applicata una promozione lampo che prevede uno sconto in formato extra large del 51% su God of War: Ragnarok che viene poi venduto al prezzo finale di 39,90€. Nonostante non si tratti del minimo storico per questo prodotto (la differenza è di soli 7€), l'offerta è decisamente degna di nota: Approfittane usando direttamente questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso. E dunque, ci risiamo, Kratos e Atreus insieme per un'avventura colossale in cui il Dio della Guerra affronterà i principali esponenti della mitologia norrena, in un capitolo che si presenta come il sequel diretto del primo titolo del reboot di una saga storica.