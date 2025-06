GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB, la recensione della scheda video AMD che domina la fascia bassa

Quanto appena detto si riflette alla perfezione sulla GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16GB , una scheda grafica che spinge al massimo le possibilità del nuovo chip targato AMD, portando in dote tutte le funzionalità dell'architettura RDNA 4 ad un prezzo consigliato di 374,90€ per il modello da 16 GB . Il nuovo chip di AMD sarà in grado di confermare l'ottimo lavoro svolto sulle sorelle maggiori, aprendo la strada ad una valida alternativa nel segmento entry-level? Abbiamo messo alla prova la nuova arrivata della famiglia AMD Radeon RX 9000 e siamo pronti a raccontarvi com'è andata nella nostra recensione.

Proprio come per la GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT Elite OC Edition , la nuova scheda dell'azienda taiwanese si presenta in una versione overclockata che eccede le reference di AMD, in particolare nelle frequenze operative: GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC può infatti toccare frequenze di boost fino a 3320 MHz (contro i 3130 MHz base) e frequenze di gioco fino a 2780 MHz (contro i 2530 MHz base).

In generale, la scheda risulta solida e rifinita, con un peso contenuto e dimensioni piuttosto ridotte che permettono un montaggio agile in un singolo slot.

La nuova arrivata misura 281 x 118 x 40 mm e, proprio come la sorella maggiore, porta in dote un corpo frontale completamente in plastica opaca, arricchito da una texture che si estende sul perimetro delle tre ventole. La parte posteriore è invece composta da un backplate in metallo che lascia ampio spazio al dissipatore esteso, così da garantire un maggior passaggio di aria.

Il design di GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC è derivato, in tutto e per tutto, da quello di GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC Edition , da cui mutua forme, colori e materiali, con dimensioni leggermente inferiori.

Radeon RX 9060 XT fa registrare 2926 punti con Speedway, 3786 con Steel Nomad, 9759 con Port Royal e 7535 punti con Time Spy Extreme. Al di là della prestazione negativa con Speedway, del 39% inferiore rispetto alla RTX 5060 Ti (lo stesso tipo di distacco osservato su tutte le GPU della serie 9000), gli altri test evidenziano la solidità della nuova GPU, confermando anche il grande balzo in avanti sul fronte del ray tracing rispetto alla generazione precedente. Il discorso cambia sul versante della produttività e della creatività. In questo contesto, i test sull'intelligenza artificiale di Procyon mostrano il vantaggio - a tratti ampio - delle GPU del team verde, mentre Blender Benchmark ha restituito numeri assolutamente non all'altezza, probabilmente dovuti all'incompatibilità con i driver attuali. In generale, Radeon RX 9060 XT è un chip fortemente orientato al gaming e nonostante i buoni progressi fatti da AMD in questo campo, le attività professionali restano appannaggio dell'hardware targato NVIDIA.

Gaming

La bontà delle prove sintetiche si riflette con maggiore forza nel gaming, tanto nel rastering puro, quanto nel ray tracing. Proprio come era già emerso con le altre GPU della serie RX 9000, il limite di RX 9060 XT sembra essere il path tracing.

I risultati delle nostre prove confermano questo scenario, mostrando la solidità del nuovo chip AMD in quasi tutti i contesti. Cyberpunk 2077 offre uno spaccato piuttosto fedele di quanto appena detto: alla risoluzione di 1080p, GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC raggiunge i 119 FPS con preset Ultra nativo, 85 FPS con preset RT Ultra, 43 FPS con Overdrive e 84 FPS con Overdrive più frame generation, mentre a 1440p totalizza 74 FPS preset Ultra nativo, 64 FPS con preset RT Ultra, 32 FPS con Overdrive e 62 FPS con Overdrive più frame generation. Il 4K mette in difficoltà la scheda, che supera la soglia dei 30 FPS solo con preset Ultra nativo e preset RT Ultra: in questo ultimo caso, la giocabilità è affidata alle tecnologie di upscaling e frame generation.

L'ultima arrivata in casa AMD ottiene prestazioni equiparabili a quelle della RTX 5060 Ti, con uno scarto negativo che diventa più sensibile quando si tira in ballo il path tracing. Queste tendenze si ripetono in tutti i giochi del nostro pool, con risultati più o meno positivi a seconda dell'ottimizzazione e del supporto specifico: se COD Black Ops 6 e F1 24 fanno registrare numeri che surclassano la concorrenza, Black Myth Wukong soffre anche a 1440p e richiede di scendere a patti con i settaggi. Caso a parte Alan Wake 2: RX 9060 XT si comporta bene, ma il limitato supporto tecnologico non permette di effettuare un confronto completo rispetto alle GPU rivali. Il supporto alle tecnologie di casa AMD è forse l'unico punto debole, almeno al momento, di questo nuovo acceleratore grafico. Con questa generazione di GPU, il team rosso ha effettuato un enorme balzo in avanti, mettendo sul piatto un FSR 4 che migliora nettamente prestazioni e qualità rispetto alle precedenti iterazioni, sia sul fronte dell'upscaling che su quello della frame generation.

Purtroppo però, il supporto nativo all'ultima versione di FSR è ancora piuttosto limitato e in certi casi del tutto assente: nella nostra selezione di giochi, per esempio, solo Black Ops 6 presenta il supporto completo alle tecnologie di AMD, mentre nel caso di Alan Wake 2 manca persino la possibilità di attivare la frame generation.

GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC porta in dote un bus a 128-bit

Complessivamente, la serie RX 9000 si arricchisce di un'ottima GPU che conferma punti di forza e difetti dell'ultima generazione targata AMD, andando a completare la line up nel segmento mainstream. GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB, al netto di un overclock importante, scende in campo con prestazioni di assoluto livello, in grado di macinare FPS e di infiammare la concorrenza sul fronte dei 1440p.