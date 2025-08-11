Uno dei giochi di PS Plus Essential di agosto ha accumulato oltre un milione di nuovi giocatori

Parliamo infatti di oltre 1,3 milioni di giocatori che hanno deciso di dare una possibilità al titolo per PS4 e PS5.

PlayStation Plus Essential è per molti giocatori un ottimo modo per provare nuovi titoli e questo mese pare che una delle aggiunte abbia avuto grande successo. Parliamo di DayZ , il gioco di sopravvivenza di Bohemia Interactive che ha attirato un notevole numero di utenti.

DayZ su PlayStation Plus Essential è un'ottima scelta

Ricordiamo inoltre che tramite PS Plus Essential i videogiochi vengono aggiunti definitivamente alla libreria e, fintanto che si è abbonati, è possibile usarli: considerando che parliamo di un gioco che può risucchiare molte ore nell'arco di mesi e mesi di gioco, il fatto che DayZ non verrà rimosso dà ai nuovi fan la sicurezza di investire il tempo necessario.

Ovviamente non è detto che tutti continuino a giocare a lungo termine: è possibile che molti appassionati stiano solo provando il gioco vista la sua fama, ora che è gratis, ma che nell'arco di poco tempo lo abbandonino.

In ogni caso, è un chiaro segnale che PS Plus è in grado di attirare un bel numero di utenti anche su vecchi giochi. Chissà quanto giocatori hanno deciso di provare l'impegnativo ma intrigante Lies of P.