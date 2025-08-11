WhatsApp iOS Beta: in fase di test una funzione già introdotta nella versione beta Android, ecco quale

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione per la versione Beta iOS che permetterà agli utenti di verificare i link presenti nel proprio profilo, partendo da quelli che rimandano a Instagram. Questa novità, prevista in un futuro aggiornamento, mira a garantire maggiore autenticità e sicurezza nelle interazioni.
I link al profilo sono URL visibili nella schermata delle informazioni di un contatto e consentono di indirizzare rapidamente le persone verso una specifica pagina social. Ad esempio, un utente può inserire il link al proprio account Instagram per permettere a determinati contatti di seguirlo facilmente. La visibilità di questi link è regolata dalle impostazioni della privacy, quindi non è automatica per tutti.
WhatsApp iOS Beta: verifica dei profili, focus sulle piattaforme
Al momento, Instagram è l'unica piattaforma supportata, ma è possibile che in futuro vengano aggiunti altri servizi. L'inserimento del link avviene tramite le impostazioni del profilo WhatsApp, incollando l'URL desiderato. Tuttavia, il sistema attuale non garantisce che il link appartenga davvero all'utente: chiunque potrebbe, ad esempio, aggiungere l'account ufficiale di una celebrità senza averne alcun legame.
Per risolvere questo problema, WhatsApp introdurrà un sistema di verifica basato sul collegamento dell'account a Meta's Accounts Center, l'hub che gestisce le esperienze condivise tra Facebook, Instagram e WhatsApp. Una volta verificato, il link mostrerà un'etichetta visiva distintiva, segnale di autenticità per gli altri utenti e protezione contro tentativi di impersonificazione o interazioni con account falsi.
WhatsApp iOS Beta: collegamento opzionale
Il collegamento all'Accounts Center sarà opzionale: chi non desidera unire i propri account potrà comunque aggiungere link non verificati, ma senza il badge di autenticità. In questi casi, gli altri dovranno affidarsi alla propria valutazione per stabilire la veridicità del collegamento.
L'arrivo di questa funzione anche su iOS, focalizzata inizialmente sui link Instagram verificati, rappresenta un passo importante per mantenere una forma di parallelismo tra i singoli sistemi operativi. Come di consueto, questa notizia è arrivata in seguito al lavoro di comunicazione di WABetaInfo, portale che si occupa dell'aggiornamento quotidiano delle novità all'interno delle varie versioni Beta di WhatsApp.