0

WhatsApp iOS Beta: in fase di test una funzione già introdotta nella versione beta Android, ecco quale

All'interno della versione Beta di WhatsApp per iOS è stata individuata una funzione già attiva e in fase di lavorazione per Android. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/08/2025
WhatsApp

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione per la versione Beta iOS che permetterà agli utenti di verificare i link presenti nel proprio profilo, partendo da quelli che rimandano a Instagram. Questa novità, prevista in un futuro aggiornamento, mira a garantire maggiore autenticità e sicurezza nelle interazioni.

I link al profilo sono URL visibili nella schermata delle informazioni di un contatto e consentono di indirizzare rapidamente le persone verso una specifica pagina social. Ad esempio, un utente può inserire il link al proprio account Instagram per permettere a determinati contatti di seguirlo facilmente. La visibilità di questi link è regolata dalle impostazioni della privacy, quindi non è automatica per tutti.

WhatsApp iOS Beta: verifica dei profili, focus sulle piattaforme

Al momento, Instagram è l'unica piattaforma supportata, ma è possibile che in futuro vengano aggiunti altri servizi. L'inserimento del link avviene tramite le impostazioni del profilo WhatsApp, incollando l'URL desiderato. Tuttavia, il sistema attuale non garantisce che il link appartenga davvero all'utente: chiunque potrebbe, ad esempio, aggiungere l'account ufficiale di una celebrità senza averne alcun legame.

WhatsApp Android Beta: profili Instagram verificati direttamente nell'app con la nuova funzione WhatsApp Android Beta: profili Instagram verificati direttamente nell’app con la nuova funzione

Per risolvere questo problema, WhatsApp introdurrà un sistema di verifica basato sul collegamento dell'account a Meta's Accounts Center, l'hub che gestisce le esperienze condivise tra Facebook, Instagram e WhatsApp. Una volta verificato, il link mostrerà un'etichetta visiva distintiva, segnale di autenticità per gli altri utenti e protezione contro tentativi di impersonificazione o interazioni con account falsi.

WhatsApp iOS Beta: collegamento opzionale

Il collegamento all'Accounts Center sarà opzionale: chi non desidera unire i propri account potrà comunque aggiungere link non verificati, ma senza il badge di autenticità. In questi casi, gli altri dovranno affidarsi alla propria valutazione per stabilire la veridicità del collegamento.

Logo WhatsApp
Logo WhatsApp

L'arrivo di questa funzione anche su iOS, focalizzata inizialmente sui link Instagram verificati, rappresenta un passo importante per mantenere una forma di parallelismo tra i singoli sistemi operativi. Come di consueto, questa notizia è arrivata in seguito al lavoro di comunicazione di WABetaInfo, portale che si occupa dell'aggiornamento quotidiano delle novità all'interno delle varie versioni Beta di WhatsApp.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
WhatsApp iOS Beta: in fase di test una funzione già introdotta nella versione beta Android, ecco quale