WhatsApp iOS Beta: in fase di test una funzione già introdotta nella versione beta Android, ecco quale

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione per la versione Beta iOS che permetterà agli utenti di verificare i link presenti nel proprio profilo, partendo da quelli che rimandano a Instagram. Questa novità, prevista in un futuro aggiornamento, mira a garantire maggiore autenticità e sicurezza nelle interazioni.

I link al profilo sono URL visibili nella schermata delle informazioni di un contatto e consentono di indirizzare rapidamente le persone verso una specifica pagina social. Ad esempio, un utente può inserire il link al proprio account Instagram per permettere a determinati contatti di seguirlo facilmente. La visibilità di questi link è regolata dalle impostazioni della privacy, quindi non è automatica per tutti.