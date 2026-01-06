NVIDIA DLSS 4.5: i primi test mostrano un forte miglioramento delle immagini ma attenzione ai consumi

I primi test indipendenti su NVIDIA DLSS 4.5 iniziano a delineare un quadro piuttosto chiaro: la nuova versione della tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale offre un sensibile miglioramento della qualità visiva, ma introduce anche un costo prestazionale significativo, soprattutto sulle GPU RTX di vecchia generazione.
DLSS 4.5 adotta un nuovo modello Transformer di seconda generazione, progettato per migliorare la stabilità temporale dell'immagine, ridurre il ghosting e offrire contorni più puliti e dettagli più definiti. L'obiettivo non è tanto aumentare il frame rate, quanto avvicinare la resa visiva all'immagine nativa, sfruttando in modo più avanzato i Tensor Core presenti sulle GPU RTX.
I benchmark del nuovo DLSS 4.5
Secondo i primi benchmark condivisi dagli utenti, DLSS 4.5 può causare un calo delle prestazioni superiore al 20% sulle GPU RTX 20 e RTX 30.
Un caso emblematico riguarda una RTX 3080 Ti testata in Cyberpunk 2077 a 4K con ray tracing su preset Ultra e DLSS in modalità Qualità: il frame rate medio passa da oltre 40 fps con DLSS 4.0 a circa 32 fps con DLSS 4.5, pari a una perdita del 24%. A risoluzione 1440p il calo scende al 14%, ma in assenza di ray tracing torna a salire intorno al 20%. Uno dei fattori chiave di questo comportamento è il maggiore utilizzo di memoria video.
Quali sono i benefici di DLSS 4.5?
Nonostante ciò, i benefici visivi di DLSS 4.5 sono evidenti anche su hardware meno recente. Diversi test mostrano immagini nettamente più nitide, con miglioramenti visibili su vegetazione, superfici rocciose, texture complesse e sui dettagli dei personaggi.
DLSS 4.5 rappresenta, dunque, un importante passo avanti per la qualità dell'immagine, ma richiede una valutazione attenta del compromesso tra fedeltà visiva e prestazioni, soprattutto per chi utilizza GPU RTX di precedente generazione. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento nell'apposita sezione sottostante.