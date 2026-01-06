NVIDIA DLSS 4.5: i primi test mostrano un forte miglioramento delle immagini ma attenzione ai consumi

I primi test indipendenti su NVIDIA DLSS 4.5 iniziano a delineare un quadro piuttosto chiaro: la nuova versione della tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale offre un sensibile miglioramento della qualità visiva, ma introduce anche un costo prestazionale significativo, soprattutto sulle GPU RTX di vecchia generazione.

DLSS 4.5 adotta un nuovo modello Transformer di seconda generazione, progettato per migliorare la stabilità temporale dell'immagine, ridurre il ghosting e offrire contorni più puliti e dettagli più definiti. L'obiettivo non è tanto aumentare il frame rate, quanto avvicinare la resa visiva all'immagine nativa, sfruttando in modo più avanzato i Tensor Core presenti sulle GPU RTX.